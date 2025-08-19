Тръмп показа на Зеленски и Макрон колекцията си от шапки и сувенири MAGA

Американският президент Доналд Тръмп не само беше домакин на среща със Зеленски и европейските лидери, но се превърна и в гид, след като реши да ги разходи из Белия дом. 47-ят президент на САЩ гордо показа огромната си колекция от

шапки и сувенири от MAGA на Володимир Зеленски и Еманюел Макрон.

След официални разговори в Белия дом, Тръмп отведе украинския президент и френския лидер до странична експозиция, където държи десетки шапки, украсени с лозунги от неговото политическо движение.

Шапките са внимателно подредени по рафтовете и съдържаха фрази, включително “Още 4 години“, “Тръмп 2028“ и “САЩ“.

В един момент Тръмп вдигна яркочервената си шапка с надпис “Още 4 години“ и я размаха високо над Зеленски и Макрон.

#MAGA2028 President Trump showing off his "4 more years" MAGA hats to President Zelensky and President Macron. pic.twitter.com/KNCWy014mU — Dr Shama Junejo (@ShamaJunejo) August 19, 2025

Моментът е запечатан на снимка, публикувана от Марго Мартин, специален асистент на президента, която документира задкулисните моменти от втория мандат на Тръмп в Белия дом.

Тръмп отдавна използва своите характерни червени шапки като символ на лоялност, a лозунгът MAGA се превърна в един от най-разпознаваемите символи по време на предизборните му кампании.

Тръмп приветства Зеленски заедно с Еманюел Макрон, Джорджа Мелони, Александър Стуб и Киър Стармър, обявявайки събирането за “много добра, ранна стъпка“ към прекратяване на войната.

Пред камерите лидерите говориха за единство и необходимостта от продължаване на преговорите, но бяха хванати да отслабват гарда си на няколко пъти, когато си мислеха, че камерите са спрели.

Докато чакаха колегите си в източната зала на Белия дом, Тръмп се наведе към Макрон и беше хванат да казва: “Мисля, че иска да сключи сделка за мен. Разбираш ли това? Колкото и безумно да звучи.“ Забележката беше широко разбрана като препратка към Путин.

Тръмп настояваше, че може да сложи край на войната в Украйна и го направи едно от предизборните си обещания по време на изборите в САЩ през 2024 г.

Той на няколко пъти заяви, че ако беше президент, войната в Украйна никога нямаше да се случи, а това е войната на Джо Байдън. Самият Путин повтори същото мнение по време на срещата им в Анкоридж, Аляска.