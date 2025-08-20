Европа с облекчение приветства подкрепата на САЩ за Украйна и натискът върху Русия

Че всичко можеше да се обърка на срещата за Украйна в понеделник във Вашингтон не беше само кошмар на най-песимистичните европейци. Не са минали и шест месеца, откакто този сценарий се случи, когато американският президент Доналд Тръмп изгони украинския си колега Володимир Зеленски от Белия дом, пише El Pais. Приятелското отношение на републиканеца към руския лидер Владимир Путин по време на срещата им в петък в Аляска отново задейства всички алармени сигнали в Европа. Така че, въпреки че все още няма конкретно споразумение за мир, нито дори желаното (и изисквано) прекратяване на огъня или фиксирана дата за среща между Зеленски и Путин, повечето европейски съюзници дишат с облекчение след срещата на върха във Вашингтон. Брюксел иска да се възползва от импулса на срещата на европейските лидери с Тръмп, за да ускори преговорите за гаранции за сигурността на Украйна и да увеличи натиска върху Москва да седне на масата за преговори.

Тръмп побърза да отхвърли във вторник присъствието на американски войски в Украйна като гаранция за сигурност. Но както за Европейския съюз, така и за коалицията от доброволци, групата от над тридесет страни, включително Испания, които са изразили ангажимента си да подкрепят в по-голяма или по-малка степен Украйна в отговора й на руската агресия, самото изразено сега от САЩ готовност да участва по някакъв начин в тези гаранции за сигурност – да има някакъв вид присъствие, както го наричат дипломатично – представлява съществен напредък, тъй като се счита, че това е единственото, което наистина може да послужи като възпиращ фактор за Москва.

„След три години и половина война дипломатическата дейност се ускорява и има нарастващ импулс за предоставяне на гаранции за сигурност на Украйна, включително съгласието на президента Тръмп да участва в тези усилия“, отбеляза председателят на Европейския съвет Антониу Коста. Португалецът организира във вторник неформална среща по видеоконферентна връзка с 27-те държави-членки, за да анализира резултатите от срещата на върха в понеделник.

Във Вашингтон не се яви само Зеленски. По искане на самия украински президент, който се опасяваше от нова катастрофа като тази от февруари, пристигнаха и лидерите на Франция (Еманюел Макрон), Германия (Фридрих Мерц), Италия (Джорджия Мелони), Финландия (Александър Стаб) и Обединеното кралство (Кир Стармър), всички от които вече доста опитни в общуването с непредсказуемия Тръмп. Присъстваха също председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и генералният секретар на НАТО Марк Ръте, който поддържа особено близки и похвални отношения с американския президент.

След повече от шест часа срещи в Белия дом канцлер Мерц открито изрази облекчението си от доброто протичане на срещата, която, по неговите думи, „надмина“ очакванията му. „Няма да крия, че не бях сигурен, че всичко ще се получи така, но очакванията ми не само се оправдаха, но и бяха надминати“, разкри той пред група журналисти.

Това чувство се споделя и в Брюксел, където мнозина бяха подготвени психически за катастрофата, която би настъпила, ако в този решаващ момент не беше показано, че Европа и САЩ са в основата си съгласни по отношение на Украйна.

„Разговорите в Белия дом дават основание за предпазлив оптимизъм“, коментира по този повод холандският министър-председател Дик Шуф. „Видимата единство между САЩ и Европа е важно, и това единство беше очевидно и днес [вторник] по време на видеоконференциите, в които участвах, с коалицията на доброволците и с Европейския съвет“, коментира той в социалната мрежа X.

„Работим рамо до рамо със САЩ. Тяхното ангажимент да участват в гаранциите за сигурност с европейците и други съмишленици е много важна и добре дошла стъпка“, подчерта от своя страна Коста пред медиите в Лисабон, където обеща, че ЕС „ще направи своя дял“.

Защото няма време за губене, предупреди той:

„Време е да ускорим практическата си работа за въвеждане на гаранции, подобни на тези в член 5 от НАТО, с непрекъснатия ангажимент на Съединените щати“, настоя португалецът. „Коалицията от доброволци трябва да остане тясно ангажирана в процеса“, добави той.

Всъщност коалицията вече започна да разработва следващите стъпки за конкретизиране на „гаранциите за сигурност“ за Украйна: също във вторник, по инициатива на други двама от главните действащи лица от понеделник, Макрон и Стармър, участниците в този алианс проведоха поредна виртуална среща, за да обсъдят пътя, открит от срещата на върха във Вашингтон.

„Тези гаранции ще осигурят, че ако бъде постигнат мир, ако бъде постигнато споразумение, то ще може да бъде запазено и няма да има повече конфликти“, заяви британският министър-председател в официално видео, излъчено от Даунинг Стрийт малко преди началото на видеоконференцията, в която участваха и представители на САЩ.

„Два големи резултата, които представляват голям напредък по отношение на постигането на гаранции за сигурност“, посочи политикът от Лейбъристката партия: първият е, че както европейските страни, така и САЩ са започнали да работят координирано за определянето им. Вторият е, че най-накрая ще се състои двустранна среща между Зеленски и Путин, заяви Стармър с голяма убеденост, въпреки че Москва вече започна да отлага.

Междувременно Стармър посочи, че „екипите за планиране на коалицията от доброволци ще се срещнат с американските си колеги в следващите дни, за да засилят плановете и да подготвят солидни гаранции за сигурност, както и да подготвят разгръщането на сили за сигурност, ако враждебните действия приключат“. Подготовката се извършва и в рамките на НАТО, чийто военен комитет ще се срещне на ниво началници на генералните щабове в сряда по виртуален път, за да анализира ситуацията след срещите в Аляска и Вашингтон и да обсъди следващите стъпки в Украйна.