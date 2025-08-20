IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Тръмп: Без американски войски в Украйна, възможна е въздушна подкрепа

Това може да е част от споразумение за прекратяване на войната

20.08.2025 | 11:21 ч. Обновена: 20.08.2025 | 13:16 ч. 12
Снимка: архив, БГНЕС

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е изключил възможността за разполагане на американски войски на територията на Украйна, но добави, че САЩ може да предоставят въздушна подкрепа като част от споразумение за прекратяване на войната на Русия в страната, съобщи Ройтерс.

Ден след като Тръмп обеща гаранции за сигурност, за да помогне за прекратяване на войната на извънредна среща на върха в Белия дом, пътят към мира остава неясен, тъй като САЩ и съюзниците им работят по уточняване на това каква военна подкрепа за Украйна може да бъде предоставена.

"Когато става въпрос за сигурност, (европейците) са готови да изпратят войски на място. Ние сме готови да им помогнем с различни неща, особено, вероятно... по въздух“, заяви Тръмп в интервю за Фокс Нюз.

Тръмп не даде повече подробности. По-късно, в интервю за радиоводещия Марк Левин, Тръмп охарактеризира своя стил на преговори в опита си да сложи край на войната като "вероятно по-скоро инстинкт, отколкото процес".

Няколко часа след срещите на Зеленски във Вашингтон Русия започна най-голямата си въздушна атака от повече от месец насам срещу Украйна, като изстреля 270 дрона и 10 ракети, съобщиха украинските военно-въздушни сили. Министерството на енергетиката заяви, че ударите са причинили големи пожари в енергийни съоръжения в централния регион Полтава, където се намира единствената нефтопреработвателна рафинерия в Украйна.
