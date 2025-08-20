Няма да е възможно да се решат проблемите на колективната сигурност в света без участието на Русия; Западът разбира, че това е „утопия и път за никъде“. Това заяви руският външен министър Сергей Лавров след разговори с вицепремиера, министър на външните работи и емигрантите на Йордания Айман ал-Сафади, предава ТАСС.

„Не можем да се съгласим с факта, че сега се предлага въпросите на сигурността, колективната сигурност да се решават без Руската федерация. Това няма да проработи. Вече неведнъж обяснихме, че Русия не преувеличава интересите си, но ще гарантираме твърдо и сурово нашите законни интереси. И съм сигурен, че на Запад, на първо място в Съединените щати, прекрасно разбират, че сериозното обсъждане на въпросите на сигурността без Руската федерация е утопия, път за никъде“, каза още Лавров.

Москва вижда само „неетични опити“ от Брюксел да промени позицията на Вашингтон по уреждането на конфликта в Украйна и не чу никакви конструктивни идеи от европейците на срещата в Белия дом”, добави Лавров.

Лавров беше помолен да коментира срещата тази седмица между европейските лидери и Володимир Зеленски с президента на САЩ Доналд Тръмп.

„Какви дипломатически стъпки забелязахте от Европейския съюз?“, отговори той. „Преди да ги оценим, трябва да ги видим. Досега видяхме само доста агресивна ескалация на ситуацията, доста тромави и като цяло неетични опити за промяна на позицията на администрацията на Тръмп и лично на президента на Съединените щати, както наблюдавахме по време на ескорта на г-н Зеленски до Вашингтон от европейците в понеделник тази седмица.“ „Не чухме никакви конструктивни идеи от европейците там“, подчерта министърът на пресконференция.

Говорейки за президента на САЩ и неговия екип, Лавров отбеляза, че „те наистина се занимават с дипломация в украинската посока повече от седмица, но на практика от пристигането си в Белия дом, което означава търсене на взаимно приемливи споразумения, които биха премахнали коренните причини за кризата и биха гарантирали невъзобновяване на конфликта“.

„А европейците просто се опитват да задържат Съединените щати все по-неуспешно като участник, поне като предоставят оръжия, за да може Европа отново да нагнетява киевския режим с тези видове оръжия“, коментира Лавров.