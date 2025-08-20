Според нов анализ на данни, който е най-големият по рода си досега, над 2,8 милиона души в САЩ се идентифицират като транссексуални, включително приблизително 724 000 младежи.

Изследователи от Института Уилямс към Калифорнийския университет в Лос Анджелис (UCLA) са използвали федерални проучвания и данни от щатски здравни агенции, за да определят размера и демографските данни на транс популацията във всеки щат.

Анализът, споделен с Guardian и публикуван в сряда, документира хиляди транс младежи, живеещи във всички 50 щата и окръг Колумбия. Констатациите противоречат на агресивните усилия на Доналд Тръмп да отрече съществуването на транс непълнолетни, след като администрацията му премахна препратки към транс хора във федералните агенции и целенасочено подкопава защитите и програмите за ЛГБТ+ общностите.

Докладът се основава на федералните усилия за събиране на данни, които Белият дом сега премахва. Авторите предупреждават, че тяхното проучване може да бъде последният цялостен портрет на транс населението на страната от десетилетие или повече, тъй като транс хората са заличени от жизненоважни проучвания в САЩ, включително здравни доклади и анализи на данни за престъпността.

Институтът Уилямс е стъпил предимно на данни от проучвания на Центровете за контрол и превенция на заболяванията (CDC) от 2021 до 2023 г. и записи, разкрити от държавните здравни агенции. Някои от ключовите открития включват:

1% от общото население на САЩ на възраст 13 и повече години се идентифицира като транс, включително 0,8% от възрастните (повече от 2,1 милиона души) и 3,3% от младежите на възраст от 13 до 17 години (приблизително 724 000 души).

Младите хора на възраст от 18 до 24 години са значително по-склонни да се идентифицират като транс (2,72%), отколкото тези на възраст от 35 до 64 години (0,42%) и тези на възраст 65 и повече години (0,26%).

От 2,1 милиона транс възрастни, 32,7% (698 500) са транс жени, 34,2% (730 500) са транс мъже и 33,1% (707 100) са транс небинарни хора.

Транс популациите са сравнително последователни в различните региони, като 0,9% от възрастните на запад, средния запад и североизток се идентифицират като транс, в сравнение с 0,7% от възрастните на юг. Минесота има най-висок процент възрастни, които се идентифицират като транс (1,2%), а Хавай има най-висок процент транс младежи (3,6%), въпреки че диапазоните са сходни в различните щати.

„Транс хората живеят навсякъде и са представени във всеки щат“, каза д-р Джоди Херман, старши учен по публична политика в Института Уилямс и съавтор на доклада, отбелязвайки, че общият брой на транс населението в САЩ е по-голям от индивидуалния размер на повече от дузина щати. „Това е значително население, което има уникални проблеми и бариери пред задоволяването на своите нужди и законодателите трябва да имат това предвид.“

Институтът „Уилямс“, водещ изследователски център за ЛГБТ+ политики, публикува национални данни за транссексуалното население от своя доклад от 2011 г., който беше първият по рода си, тъй като данни за половата идентичност станаха достъпни на щатско ниво. Оценките се считат за най-добрите налични данни и бяха цитирани от Върховния съд на САЩ в неотдавнашното му мнозинство в становището му, потвърждаващо забраната на Тенеси за здравеопазване на транс младежи.

Качеството и източниците на данните на изследователите са се подобрили от един доклад до друг, казаха изследователите, което затруднява оценката на промените във времето. Но изследователите отбелязаха, че общите им оценки за транс възрастните са останали относително стабилни, докато последните данни показват, че по-младите хора сега са значително по-склонни да се идентифицират като транс, отколкото по-възрастните групи.

Има много фактори, които допринасят за това, че младите хора се идентифицират като транс в по-високи нива, включително това, че по-младите хора са по-склонни да отговарят на този вид въпроси от анкетата, каза д-р Андрю Флорес, изтъкнат гостуващ учен на Института „Уилямс“ и доцент по управление в Американския университет.

„По-младите хора растат сред други по-млади хора, които вече имат по-толерантно отношение към ЛГБТ и транссексуалните хора в по-широк смисъл“, каза Флорес, съавтор на доклада, позовавайки се на все по-видими признаци на подкрепа, като например студентски стачки във Флорида в знак на протест срещу антитранс политиките. „В това поколение те може би са по-склонни и по-безопасни да идентифицират, че са транссексуални, защото не виждат толкова голяма вреда или заплаха, колкото по-старите поколения.“

Докато някои консерватори и антитранс защитници представят отчетения ръст на транс младежите като „социална зараза“, предполагайки, че младежите копират своите връстници, „Растежът идва, тъй като хората сега са в среда, която им позволява да изразят напълно кои са“, каза Флорес.

Променящият се език също е повлиял на различията между поколенията, каза той, отбелязвайки как по-възрастните групи са по-склонни да се идентифицират като лесбийки или гейове, докато по-младите хора са по-склонни да се идентифицират като бисексуални или пансексуални. И докато по-възрастните транс хора са по-склонни да се идентифицират като мъже или жени, по-младите транс хора по-често се идентифицират като небинарни.

Докладът също така установява, че расата и етническата принадлежност на транс хората до голяма степен е подобна на по-широките демографски данни на САЩ, като коренното население, латиноамериканците и многорасовите възрастни са малко по-склонни да се идентифицират като транссексуални, отколкото други групи.

Администрацията на Тръмп, която широко атакува усилията за събиране на данни в цялото правителство, предприе стъпки за премахване на въпросите за транссексуалната идентичност от две критични проучвания на CDC за поведенческо здраве и от проучвания на Министерството на правосъдието относно жертвите на престъпления и сексуалното насилие. Бюрото за преброяване на населението на САЩ също предприе стъпки за изключване на половата идентичност от множество проучвания, според бившия директор, който подаде оставка през февруари.

Тези усилия последваха изпълнителната заповед на Тръмп от първия ден за „възстановяване на биологичната истина“ на правителството, която предполагаше, че транссексуалната идентичност е „фалшива“ и нареди на Държавния департамент да откаже на транссексуалните хора точни паспорти.

Загубата на данни ще направи невъзможно Институтът Уилямс да продължи анализите си в сегашния им вид и дори ако следващата администрация възстанови проучванията, обществеността все още ще губи до 10 години данни, което би било опустошително унищожаване на знанията, казаха изследователите.

„Нямахме добри национални данни допреди около 10 години, така че съвсем наскоро получихме представа колко хора се идентифицират като транс в САЩ и какви са техните характеристики“, каза Херман. „За да изчезнат внезапно тези източници на данни, това е голям препятствие. Населението няма да изчезне, просто няма да знаем повече за тях, отколкото имаме от настоящите си източници.“

Данните често са цитирани от журналисти, училищни настоятелства, експерти по обществено здраве, адвокати по граждански права, защитници на дискриминационното законодателство и законодатели, разширяващи правата на транссексуалните. Изследователите се надяваха, че федералните данни биха могли да помогнат за осветляване на начина, по който транссексуалните хора се движат в САЩ, тъй като някои са избягали от червените щати поради антитранс закони, но това ще бъде трудно да се проследи без национални проучвания, казаха те.

„В някои политически кръгове казват, че ако не можеш да бъдеш преброен, не се броиш“, добави Флорес. „А за членовете на ЛГБТ+ общността е доста важно да могат да видят числа, които отразяват техния житейски опит.“

Имара Джоунс, основател на новинарската организация TransLash Media, заяви, че няма лесно решение за загубата на национални данни, подкрепени от федерални ресурси.

„Това е предназначено да заличи, а това заличаване е предназначено да има реални последици, което ще затрудни хората да бъдат себе си.“

Флорес каза, че институтът и други обсъждат начини за запълване на празнините и продължаване на събирането на данни без федералното правителство:

„Няма просто да затворим магазина. Ще се опитаме да намерим начин да продължим да разказваме тези истории и да бъдем упорити.“