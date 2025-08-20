Си Дзинпин пристигна на едва второто си посещение в Тибет

Китайският президент Си Цзинпин пристигна днес в тибетската столица Лхаса на второто си посещение в региона в качеството си на лидер на Китай, съобщава агенция Ройтерс. Визитата му е по повод 60-ата годишнина, откакто Тибет е автономен район.

През 1965 г., 6 години след като 14-ият Далай Лама бяга в изгнание в Индия заради провален бунт, Китайската комунистическа партия основава Тибетския автономен район – пети и последен автономен район след Вътрешна Монголия, Синцзян, Гуанси и Нинся.

Основаването му има за цел да даде на местните етнически малцинства, като например тибетците, възможност да се изказват по отношение на политически въпроси, включително свободата на вероизповедание. Международните хуманитарни организации обаче често описват китайския контрол над Тибет като репресивен – обвинение, което Пекин отхвърля.

Предишното посещение на Си в Тибет се състоя през юли 2021 г., когато той призова хората там да "следват правилата на партията". Това посещение беше възприето от външни наблюдатели като знак за увереността на Комунистическата партия, че най-накрая е възстановен редът в район с дълга история на протести срещу китайското управление.

След Олимпийските игри в Пекин през 2008 г., когато Китай допълнително отвори вратите си за външния свят, Тибет бе разтърсен за кратко от протести на монахини и монаси, имаше и няколко случая на хора, самозапалили се в знак на протест.

Преди визитата от 2021 г. последният китайски лидер, който посети Тибет, бе Цзян Цзъмин през 1990 г. Като цяло, Тибет е много стратегически регион за Китай, тъй като се намира на границата с Индия. През годините са избухвали сблъсъци между войски и от двете страни.

Пристигането на Си в Тибет съвпадна и с визитата на китайския външен министър Ван И в Индия, където двете страни се ангажираха да възстановят отношенията си, влошени след сблъсък на границата през 2020 г.

Си беше придружен от Ван Хунин и Цай Ци, четвъртият и петият по ранг лидери на партията. / БТА