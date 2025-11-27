Украински удар по летище Таганрог-Южни унищожи уникалната руска летяща лаборатория А-60 с лазерно въоръжение, която е един от най-ценните самолети в инвентара на страната и е изиграла ключова роля в тестването на въздушно оръжие с насочена енергия. Записи от атаката показват пожар, който е унищожил самолета, и вторични детонации в частта от съоръжението, използвана за тестване и поддръжка на самолети със специално предназначение. Влязъл в експлоатация в началото на 80-те години на миналия век, А-60 е построен като обширна модификация на транспортния Ил-76МД и бързо започва да се използва за изследване на разпределението на лазерните лъчи в горните слоеве на атмосферата. Бордовото оборудване на самолета продължи да се модернизира с разработването на нови поколения оръжия с насочена енергия, като се съобщава, че ново противосателитно лазерно оръжие е завършило тестовете на А-60 в края на 2010-те години, пише MWM.

След започването на значителни тестове на противосателитни лазерни оръжия с помощта на платформата A-60 в средата на 2010-те години, директорът на Националното разузнаване на САЩ Дан Коутс през февруари 2018 г. посочи руското и китайското разработване на противосателитни оръжия „като средство за намаляване на военната ефективност на САЩ и съюзниците“, което би било използвано „за компенсиране на всяко възприемано военно предимство на САЩ, произтичащо от военни, граждански или търговски космически системи“. Въпреки че A-60 е бил използван за тестване на такива оръжия, самолетът никога не е бил проектиран за бойни роли, като се очаква противосателитни лазери да бъдат интегрирани в бойни самолети като прехващачите МиГ-31 и ПАК ДП. Въпреки че руският отбранителен сектор отбеляза спад в широк спектър от области след разпадането на СССР, инвестициите в космическа война и противосателитни системи остават високи. Програмите за противосателитни лазери се допълват от разработването на множество програми за противосателитни ракети, като например С-500, С-550 и А-235, както и от работа по разработването на системи за електронна война, предназначени да възпрепятстват използването на спътници.

Въпреки че украинските сили са изправени пред бързо влошаващо се положение на фронтовата линия,

както потвърдиха многобройните ми доклади от висши офицери и от западни репортери, украинските подразделения с дронове продължават да постигат значителни успехи в поразяването на важни цели дълбоко в Русия. Те включват атаки с дронове, насочени към преработвателни предприятия на страната, причинявайки опашки на бензиностанциите и потенциално нанасяйки вреда на износа на петрол. Безпрецедентен успех беше постигнат на 1 юни, когато беше извършена мащабна атака с дронове в рамките на операция „Паяжина“, унищожавайки множество стратегически бомбардировачи Ту-95МС и Ту-22М3 във въздушни бази в цяла Русия и причинявайки загуби, от които се очаква руският стратегически авиационен флот да се възстанови с години . Успехите, насочени към въздушни бази, са унищожили самолети, включително изтребители Су-34 , прехващачи МиГ-31 , многоцелеви изтребители Су-30СМ и различни хеликоптери .

Истинската стойност на A-60 остава неясна, тъй като не е известно до каква степен е било планирано самолетът да продължи да се използва за тестване на бъдещи лазерни оръжия за въздушно движение. Някои източници съобщават, че новата лазерна оръжейна система Persevet е завършила тестовете си, което повдига вероятността самолетът да е започнал да се използва за тестване на ново поколение оръжия едва в по-далечно бъдеще. Разпадането на Съветския съюз и загубите на широк спектър от съветски индустрии, участвали в изграждането на A-60 и неговото уникално оборудване, повдигат вероятността самолетът вече да е незаменим или в противен случай Русия ще трябва да разчита до голяма степен на снабдяване с компоненти от чужбина, за да направи това.