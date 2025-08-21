IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Жена, туристически гид, колабира и почина в Колизеума в Рим

Тя трябваше да работи при високи температури, почина заради горещината, казаха нейни колеги

21.08.2025 | 08:20 ч. Обновена: 21.08.2025 | 09:04 ч. 5
Снимка: архив, БГНЕС

Жена, туристически гид, почина, след като колабира, докато водеше посетители в Колизеума в Рим при високи температури, предаде ДПА.

Асоциацията на екскурзоводите AGTA днес заяви, че оказаната реанимационна помощ на 60-годишната жена е била неуспешна и тя е починала въпреки опитите на посетителите да я спасят.

Инцидентът е станал вчера следобед, докато италианката е водела група от около 25 души на първия етаж на древния римски амфитеатър.

Жената, която води турове в Колизеума от 2017 г., вече е била починала, когато е откарана с линейка.

Колизеумът е една от най-популярните италиански туристически атракции, която привлича около 14,7 милиона посетители годишно.

Изграден през първи век сл. Хр., амфитеатърът е бил популярна арена за боеве на гладиатори и други спектакли.

По време на инцидента температурите в Рим надхвърляха 30 градуса. Няколко други гидове обвиниха условията на труд за смъртта на жената.

Друга жена, туристически гид – Паола Салватори заяви пред в. "Република", че е невъзможно да се работи в горещината. "Свръхтуризмът ни убива", добави тя.

Друга италианска медия цитира колегите на починалата, които заявиха: "Тя трябваше да работи при високи температури. Тя почина заради горещината".
(БТА)

