Сватбата на Тейлър Суифт и Травис Келси ще е през лятото

Тейлър Суифт и Травис Келси вече се подготвят за сватбата.
Твърди се, че 35-годишната певица и 36-годишният американски футболист не искат прекалено дълъг годеж.
Сега източник на "Us Weekly" разкри как двамата прекарват времето си.
Те обичат да бъдат вкъщи, да гледат любимите си сериали и да прекарват време с роднини и приятели.
"С високопрофилните професии и на двамата, чувства се хубаво да усещат простота и нормалност заедно. Тейлър влага много мисли в създаването на гостоприемна атмосфера, от курирането на плейлистата до създаването на красива маса и това, че готви. Всичко при тях е свързване, смях и забавяне на темпото", коментира източникът.
Звездите вече са се посветили на планове за сватбата.
"И двамата са много въвлечени в това, и Тейлър смята, че е сладко, че Травис иска да помогне", посочва източникът.
Твърди се, че певицата и футболистът не желаят прекалено дълъг годеж. И мислят сватбата да е в Роуд Айлънд през лятото.
"Те много искат да създадат семейство в следващата година. Семейството значи всичко за тях", коментира източникът.
Още за плановете и връзката им четете в teenproblem.netТова се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.