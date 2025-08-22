Северна Корея има тайна база, способна да изстреля ядрени глави към САЩ

Северна Корея е изградила тайна ракетна база близо до границата си с Китай, която може да изстрелва ракети, способни да поразят Източна Азия и континенталната част на САЩ, според анализ на сателитни изображения.

Ракетната оперативна база Синпунг-донг е недеклариран обект на 27 км от Китай или на 146 км северозападно от Пхенян. Това е една от около 15 до 20 ракетни бази, които никога не са били обявявани за международна инспекция и мониторинг, според Центъра за стратегически и международни изследвания (CSIS).

„Предварителният анализ показва, че базата вероятно разполага с подразделение с размерите на бригада, оборудвано с общо шест до девет междуконтинентални балистични ракети Hwasong-15 или -18, способни да носят ядрени оръжия, или все още неизвестна междуконтинентална балистична ракета, и техните транспортно-монтиращи-пускови установки или мобилни-монтиращи-пускови установки“, заяви американският мозъчен тръст.

И двете системи Hwasong имат достатъчен обхват, за да се насочат към континенталната част на САЩ, добавиха от мозъчния тръст.

В допълнение към големи подземни пространства, базата има и две изходни точки, които могат да поберат всички севернокорейски мобилни пускови установки за междуконтинентални балистични ракети.

„Тези балистични ракети представляват пряка ядрена заплаха за Съединените щати и техните съюзници“, каза Виктор Ча от CSIS. „Във война, нашата оценка е, че тези пускови установки и ракети биха излезли от подземните си съоръжения, съставени от специални бойни глави, и биха изстреляли тези ракети от разпръснати места.“

Той добави, че добре укрепеният или „закален“ характер на базата, местоположението ѝ близо до Китай и мобилността на пусковите установки „биха създали предизвикателства за превантивна атака за неутрализиране на ракетите преди изстрелването им“.

Сателитните изображения показват обширно съоръжение, разположено в няколко долини в планинска, гъсто залесена част на провинция Северен Пхенан. Базата е активна, добре поддържана по севернокорейски стандарти и продължава да се развива, съобщи CSIS.

Строителството започна през 2004 г. и започна да функционира десет години по-късно, но досега не е било предмет на ядрени преговори между САЩ и Северна Корея.

В допълнение към изображенията, CSIS използва разсекретени документи, интервюта и информация от отворени източници, за да идентифицира съоръжението.

Смята се, че Северна Корея разполага с около 50 жизнеспособни ядрени бойни глави и е възобновила ракетните си изпитания след края на преговорите със САЩ през 2019 г. Тя продължи да развива програмата си за ядрени оръжия, като същевременно осъжда военните учения между Южна Корея и САЩ като враждебни провокации.