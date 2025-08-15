IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Путин поздрави Северна Корея по случай деня на освобождаването от японско колониално господство

Руският президент изпрати поздравително писмо на Ким Чен-ун

15.08.2025 | 09:38 ч. Обновена: 15.08.2025 | 11:35 ч.
Руският президент Владимир Путин изпрати поздравително писмо на севернокорейския лидер Ким Чен-ун по случай деня на освобождаването на Корейския полуостров от японското колониално господство, предадоха севернокорейски медии. В писмото си руският лидер казва, че приветства героизма на севернокорейските войници, включили се в сраженията на руските сили срещу Украйна.

"Руският народ завинаги ще запомни тяхната смелост и жертвоготовност. Връзките на бойно другарство", изковани "във война преди много време, остават и днес здрави и надеждни", се казва в писмото на Владимир Путин.

Президентът пише още, че Русия и Северна Корея ще продължат и занапред "да действат заедно и ефективно да защитават суверенитета си, като същевременно допринасят значително за установяването на справедлив и многополюсен световен порядък".

Русия и Северна Корея в последно време укрепиха връзките си, като подписаха миналата година договор за взаимна отбрана, по време на посещение на Путин в КНДР.

През април Северна Корея за първи път потвърди, че е изпратила свои войници, които да се сражават на страната на руските сили срещу Украйна. / БТА

Владимир Путин Северна Корея Ким Чен ун поздравително писмо
