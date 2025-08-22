След среднощна прищявка на Тръмп: ICE си купи два нови луксозни Мустанга

Тъй като моралът сред служителите на имиграционните и митническите служби на САЩ спада до нови дъна, администрацията на Тръмп се надява, че харченето на над 120 000 долара за няколко луксозни автомобили Mustang GT Fastback ще подпомогне усилията на затруднената агенция за депортиране да привлече нови служители.

Получаването на превозните средства е било „незабавно искане от Белия дом, в четвъртък, 7 август 2025 г.“, според федерален документ за обществени поръчки, прегледан от The Independent.

В него се казва, че се очаква Mustang-ите да „засилят“ усилията на федералното правителство да привлече около 14 000 нови агенти на ICE, „като служат като смел, високопроизводителен символ на иновации, сила и модерна федерална служба“, и че „привличащият вниманието дизайн на Mustang увеличава обществената ангажираност на събития за работа с обществеността и помага за привличането на най-добрите таланти, като предава култура на високи постижения и инерция напред“.

„Следователно бяха избрани два (2) автомобила Ford Mustang GT, тъй като отговарят на изискването на ICE“, обяснява така нареченият документ за обосновка и одобрение, известен като „J&A“ – който излага причините, поради които договорът е бил възложен, без да е проведена обичайната конкурентна тръжна процедура. „Нуждата на агенцията от услугите е толкова спешна и неотложна, че осигуряването на пълна и открита конкуренция би довело до неприемливи забавяния и сериозно би възпрепятствало инициативата на правителството за набиране на персонал“, според J&A, който беше добавен към федералната база данни за договори във вторник. „В резултат на това трябва да се прилагат методи/стратегии за обществени поръчки от единствен източник, за да се спазят критичните срокове.“

ICE е платил 121 450 долара за колите, сключвайки сделката с Banister Ford в Сютланд, Мериленд, на 11 август. Един от Мустангите вече беше забелязан да шофира из Вашингтон в понеделник вечерта, със златно лого на ICE и думите „Защитавайте родината“ отстрани.

Говорител на ICE потвърди искането на The Independent за коментар, но не предостави такъв към момента на публикуване.

Очаква се натискът за набиране на персонал от ICE да продължи поне две фискални години, а закупуването на Мустангите беше „напълно подкрепено“ от подписания от Тръмп закон „Един голям красив законопроект“, заявява J&A. Имаше широко обществено негативно отношение към ICE, тъй като масовият натиск на администрацията за депортиране се разпространява в цялата страна.

Републиканците в Конгреса са отделили 30 милиарда долара за ICE, за да добави около 14 000 имиграционни служители в подкрепа на програмата на Тръмп за масово депортиране, заедно с 45 милиарда долара ново финансиране за центровете за задържане на ICE. Като цяло „големият, красив“ законопроект на Тръмп заделя над 170 милиарда долара за прилагане на имиграционното законодателство през следващите 10 години, което прави ICE по-добре финансирана от повечето чуждестранни военни.

В същото време правителството спря важни научни изследвания, изпразни социалните програми и намали достъпа на хората до здравеопазване – всичко това в името на спестяване на пари.

Миналата седмица стана ясно, че ICE е похарчила над 700 000 долара за персонализиране на група SUV-та и пикапи, които да бъдат използвани за набиране на персонал, включително Ford Raptor и GMC Yukon, имитиращи външния вид на личния Boeing 757 на Доналд Тръмп.

Видео, публикувано от Министерството на вътрешната сигурност, агенцията майка на ICE, показва SUV-овете, които се движат през Вашингтон и са паркирани пред Белия дом, Капитолия на САЩ, Мемориала на Линкълн и Монумента на Вашингтон, а музиката е аранжирана от рапъра DaBaby.

Всички са боядисани в тъмносиньо, с червено-бели състезателни ивици и златно лого на ICE, което отразява цветовата схема на самолета на Тръмп. „Президентът Доналд Дж. Тръмп“ е отпечатан в златисто на задното стъкло и, подобно на Mustangs, думите „Защитавайте родината“ се появяват отстрани. Камионите струват над 500 000 долара, като още 227 000 долара са похарчени за персонализирани автомобилни фолиа, според федералните записи за обществени поръчки.

Присъединяването към ICE сега е по-лесно от всякога, тъй като министърът на вътрешната сигурност Кристи Ноем намали минималната възраст до 18 години и премахна съществуващата максимална. ICE предлага и бонуси за подписване до 50 000 долара, заедно с опрощаване на студентски заеми и други предимства за новопостъпилите.

Агенцията се опитва специално да се насочи към „поколението Z и професионалистите в началото на кариерата“, както и към бивши служители на реда, военни ветерани и хора от правната сфера, според скорошно искане за информация. ICE се надява да се насочи към повече от 42 милиона души в социалните медии и чрез реклами в Hulu, HBO Max, Amazon Prime и други стрийминг мрежи, съобщава агенцията.

„Това е критичен приоритет“, според агенцията. „ICE има непосредствена нужда да започне усилия за набиране на персонал и изисква специализиран опит в търговската реклама, установена инфраструктура и квалифициран персонал, за да се активира незабавно.“

Изложение за наемане на персонал на ICE е насрочено за 26 и 27 август на стадион „Еспорт“ в Арлингтън, Тексас.