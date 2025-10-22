Хънтър Байдън за помилването от баща си: Знам, че съм привилегирован

Хънтър Байдън твърди, че баща му го е помилвал, защото Доналд Тръмп си е върнал президентството през ноември 2024 г. — и че „при нормални обстоятелства“ Джо Байдън никога не би го направил.

„Доналд Тръмп дойде и промени всичко. И не мисля, че трябва да се аргументирам особено защо това промени всичко“, казва Хънтър в интервю, публикувано в понеделник в Substack профила на журналиста Томи Кристофър

55-годишният син на президента — който миналата година се призна за виновен, че е укрил 1,4 млн. долара данъци от IRS, и бе осъден и по обвинения за незаконно притежание на оръжие — не отрича, че е участвал в обсъждания за помилвания през последните месеци от управлението на баща си.

„Казвал съм го и преди. Татко нямаше да ме помилва, ако президентът Тръмп не беше спечелил. Причината е проста — бях сигурен, че при нормален ход на обжалванията щях да спечеля“, продължава той.

Хънтър твърди, че след победата си Тръмп започнал „обиколка на отмъщението“ срещу баща му и че той самият би бил „най-лесната мишена — за сплашване и за удар върху цялото ми семейство“. Помилването, казва той, е направило това „по-трудно“.

„Осъзнавам колко привилегирован съм. Знам колко голям късметлия съм — получих нещо, което почти никой друг не би получил. И съм безкрайно благодарен. Не мисля, че трябва да давам дълги обяснения защо, поне от гледна точка на баща ми, това беше правилното нещо“, признава Хънтър, цитиран от New York Post.

Президентът Байдън издаде пълното помилване на сина си на 1 декември 2024 г., като то обхвана както данъчните и оръжейните престъпления, така и евентуални нарушения, извършени между януари 2014 г. и датата на опрощението. Освен Хънтър, амнистия получиха и други членове на фамилията — включително братът на президента, Джеймс Байдън, който бе разследван за бизнес сделки, облагодетелствали семейството.

Според източници от Белия дом тогавашният началник на кабинета Джеф Зайънтс е одобрил помилванията вечерта на 19 януари, броени часове преди Джо Байдън да напусне поста си. Докато документът на Хънтър носи личния подпис на президента, повечето други актове са подписани с автопен.

В изявление след решението Хънтър заяви: „Никога няма да приема за даденост прошката, която получих днес. Ще посветя живота си, който отново изграждам, на това да помагам на хората, които все още страдат.“

Тръмп осъди акта като „злоупотреба и подигравка с правосъдието“.

Байдън оправда решението си, твърдейки, че синът му е бил „селективно и несправедливо преследван“. Деветте данъчни обвинения и трите за незаконна покупка на оръжие — придобито докато Хънтър е бил зависим от крек — бяха незабавно заличени.

„Без утежняващи фактори като употреба на оръжието при престъпление или покупка от чуждо име, подобни случаи почти никога не стигат до съд. А хора, закъснели с данъци заради зависимости, но изплатили ги с лихви и глоби, обикновено получават административно, а не наказателно решение. Ясно е, че Хънтър беше третиран различно“, пише президентът в документа.

Въпреки това, редица почти идентични случаи — включително и с известни личности — са завършвали с осъдителни присъди и затвор.

Хънтър успя да избегне и обвиненията за нерегистриране като чужд агент, въпреки че е получавал значителни суми от компании и лица, свързани с Украйна и Китай. От 2014 до 2019 г. той е член на борда на украинската енергийна компания Burisma Holdings, където годишната му заплата достига 1 милион долара.

През това време баща му, тогава вицепрезидент, отговаря за политиката на САЩ към Украйна и през декември 2015 г. настоява за отстраняването на прокурор, разследващ Burisma за корупция.

Хънтър и чичо му Джеймс Байдън получават и плащания за милиони от китайски енергиен конгломерат през 2017 година. В имейл от същата година се споменава „10% за Големия човек“ — израз, който по думите на Хънтър се отнасял до самия Джо Байдън. Впоследствие той заяви пред Конгреса, че баща му не е участвал в сделката.

Накрая той признава: „Разбирам, че съм получил нещо, което почти никой не би получил. И ще нося това съзнание с мен до края на живота си.“