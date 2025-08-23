IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Предложили на Путин да удари офиса на Зеленски с "Орешник", но той категорично отказал

Това разкри президентът на Беларус Александър Лукашенко

23.08.2025 | 05:30 ч. Обновена: 23.08.2025 | 05:35 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

На президента на Руската федерация Владимир Путин е било предложено да нанесе удар с ракета "Орешник" по улица "Банкова" в Киев, където се намира офисът на украинския държавен глава Володимир Зеленски, това съобщи изралеската медия мигнюз, която цитира медии от Москва.

Съобщава се, че това е разкрил президентът на Беларус Александър Лукашенко.

Според наличните данни Путин е отхвърлил предложението с думите: "В никакъв случай!".

"Орешник" е руски ракетен комплекс и едноименна балистична ракета със среден обсег, чието име беше произнесено за първи път на 21 ноември 2024 г. от Владимир Путин.

Според оценки на военни експерти "Орешник" е модификация на комплекса ракетната система "Рубеж" 26.

Това се случи Dnes

Орешник Владимир Путин Русия Украйна Володимир Зеленски Александър Лукашенко
