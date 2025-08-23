IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Трагедия в Ню Йорк: Петима туристи загинаха в катастрофа с автобус край Ниагара

Смята се, че шофьорът се е разсеял, загубил контрол

23.08.2025 | 08:00 ч. Обновена: 23.08.2025 | 09:08 ч. 2
Пет души загинаха, след като автобус, превозващ туристи след екскурзия до Ниагарския водопад, претърпя катастрофа в щата Ню Йорк, предаде АФП.  

Инцидентът е станал на 40 км. източно от Буфало, докато туристите се връщали в Ню Йорк след посещение на Ниагарския водопад.

Пътниците са били от индийски, китайски и филипински произход, съобщиха властите.

„Смята се, че шофьорът се е разсеял, загубил контрол, коригирал прекалено и в крайна сметка... се озовал там“, каза командирът на полицията на щата Ню Йорк майор Андре Рей на мястото на инцидента, като за първи път съобщи броя на жертвите.

Никой друг не е в опасност за живота, каза Рей. Няколко пътници са получили медицинска помощ и са били освободени.

В автобуса са пътували 54 души, когато е станала катастрофата, съобщиха американските медии.

Автобусът е пътувал до Ниагарския водопад на границата с Канада за еднодневна екскурзия и се е връщал, когато е станала катастрофата на магистралата близо до Пембрук.

Ниагарски водопад туристи катастрофа автобус жертви
