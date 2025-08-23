Трагедия в Ню Йорк: Петима туристи загинаха в катастрофа с автобус край Ниагара

Пет души загинаха, след като автобус, превозващ туристи след екскурзия до Ниагарския водопад, претърпя катастрофа в щата Ню Йорк, предаде АФП.

Инцидентът е станал на 40 км. източно от Буфало, докато туристите се връщали в Ню Йорк след посещение на Ниагарския водопад.

Пътниците са били от индийски, китайски и филипински произход, съобщиха властите.

„Смята се, че шофьорът се е разсеял, загубил контрол, коригирал прекалено и в крайна сметка... се озовал там“, каза командирът на полицията на щата Ню Йорк майор Андре Рей на мястото на инцидента, като за първи път съобщи броя на жертвите.

Никой друг не е в опасност за живота, каза Рей. Няколко пътници са получили медицинска помощ и са били освободени.

В автобуса са пътували 54 души, когато е станала катастрофата, съобщиха американските медии.

Автобусът е пътувал до Ниагарския водопад на границата с Канада за еднодневна екскурзия и се е връщал, когато е станала катастрофата на магистралата близо до Пембрук.