В навечерието на Деня на независимостта на Украйна ЕС й отпусна още 3,05 млрд. евро помощ

ЕС отпусна 4,05 млрд. евро помощ за Украйна в навечерието на 34-тата годишнина от независимостта на страната – 3,05 млрд. евро чрез механизма за Украйна и 1 млрд. евро макрофинансова помощ, съобщи „Украинска правда“.

„Докато Украйна празнува 34-тата си годишнина от обявяването на независимостта, ЕС изпраща ясно послание: нашата солидарност с Украйна е непоколебима“, заяви председателят на Европейската комисия (ЕК) Урсула фон дер Лайен.

„Днешното отпускане на над 4 млрд. евро е доказателство за нашата твърда ангажираност. Това ново финансиране подчертава нашата ангажираност не само към възстановяването на Украйна, но и към нейното бъдеще като суверенна и демократична държава. Защото когато Украйна е силна, Европа също е по-силна“, добави Фон дер Лайен.

От началото на пълномащабната руска инвазия в Украйна през февруари 2022 г. ЕС и неговите държави членки мобилизираха 168,9 млрд. евро за хуманитарна, финансова и военна помощ за Украйна и нейните граждани.

На 22 август ЕК извърши четвъртото редовно плащане в размер на над 3,05 млрд. евро по механизма за Украйна. Това е четвъртият транш по механизма за Украйна и е с над 1 млрд. евро по-малко от планираното, тъй като Киев не е изпълнил всички реформи, обещани на ЕС.

Междувременно ЕК подчерта, че плащането е било извършено на фона на напредъка на Украйна по отношение на реформите, необходими за присъединяването към ЕС, по-специално възстановяването на независимостта на Националното бюро за борба с корупцията и Специализираната прокуратура за борба с корупцията, одобрени от Върховната рада (украинския парламент) на 31 юли.

Освен това Европейската комисия преведе на Украйна седмия транш от извънредния си заем за макрофинансова помощ (МФП) в размер на 1 млрд. евро.