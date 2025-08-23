Южнокорейски военни стреляха по евернокорейски войници, пресекли границата

Южна Корея съобщи, че нейните военни са произвели предупредителни изстрели, след като севернокорейски войници за кратко са пресекли границата по-рано тази седмица, предаде АФП.

На 19 август „някои севернокорейски войници, действащи в близост до военната демаркационна линия (ВДЛ) в централната част на демилитаризираната зона, пресякоха ВДЛ, което накара нашите военни да произведат предупредителни изстрели“, се казва в изявление на Общото командване на въоръжените сили в Сеул, позоваващо се на военната демаркационна линия, която е де факто граница.

„След това севернокорейските войници се придвижиха на север от ВДЛ“, добавиха южнокорейските военни

На свой ред от КНДР съобщиха, че войници на Южна Корея са произвели предупредителни изстрели срещу нейните войски в близост до границата.

Сблъсъкът е станал на 19 август, докато севернокорейски войници са работели по трайното запечатване на силно укрепената граница, която разделя полуострова, съобщи държавната медия KCNA, цитирайки изявление на генерал-лейтенант Ко Джонг Чол.

Наричайки инцидента „сериозна провокация“, Ко заяви, че южнокорейската армия е използвала картечница, за да произведе повече от 10 предупредителни изстрела към войските на Северна Корея.

„Това е много сериозен прелюд, който неизбежно ще доведе ситуацията в южната гранична зона, където са разположени огромни сили, които се конфронтират помежду си, до неконтролируема фаза“, добави севернокорейският генерал.

Южна Корея не потвърди веднага инцидента.

Последният сблъсък на границата между двата арх-врагове беше в началото на април, когато южнокорейската армия изстреля предупредителни изстрели, след като около 10 севернокорейски войници за кратко пресякоха границата.

Тези войски бяха забелязани в демилитаризираната зона между двете страни, части от която са силно минирани и обрасли с растителност.

През октомври миналата година армията на Северна Корея обяви, че ще затвори напълно южната граница, като заяви, че е изпратила телефонно съобщение до американските сили, за да „предотврати всякакви погрешни преценки и случаен конфликт“.