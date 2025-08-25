IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Пет гръцки острова с предупреждение за висок риск от горски пожари

Пожарникарите са в готовност да реагират на потенциални огнища

25.08.2025 | 10:50 ч. Обновена: 25.08.2025 | 12:06 ч. 1
БГНЕС

Гръцките власти предупредиха за много висок риск от горски пожари днес на островите Крит, Карпатос, Хиос, Самос и Икария, като призоваха жителите и посетителите да избягват дейности на открито, които биха могли да предизвикат пожари, съобщи електронното издание на гръцкия вестник “Катимерини“.

От Генералния секретариат за гражданска защита заявиха, че регионалните и местните власти в засегнатите райони са поставени в повишена готовност, като присъствието на пожарникари, полиция и военни патрули на земята и във въздуха е засилено.

Предупреждението съответства на ниво на риск 4 по петстепенната скала за пожарна опасност на страната. Пожарникарите в тези региони остават в частична готовност, за да реагират на потенциални огнища, съобщиха от пожарната служба. Служителите на гражданската защита призоваха обществеността да избягва изгаряне на суха растителност, работа с машини, които могат да причинят искри, използване на външни скари или опушването на кошери. Също така изхвърлянето на запалени цигари на земята е строго забранено.

Превантивни ограничения за достъпа на превозни средства и посетителите на гори, национални паркове и други уязвими райони също ще се прилагат съгласно плана за гражданска защита на Гърция. Гръцките власти отправиха призив към гражданите незабавно да сигнализират на пожарната служба при пожар, като звъннат на спешния номер 199. / БТА

гръцки острови пожари предупреждение риск горски пожари
