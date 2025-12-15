САЩ вече са изцяло за европейския национализъм

Докато препрочитах плашещия раздел за Европа в новата Стратегия за национална сигурност на Съединените щати, не можах да не си спомня, с тъжна усмивка, книга, озаглавена "Постнационалната констелация" от един от най-влиятелните съвременни философи на Европа, Юрген Хабермас, пише в анализ за Bloomberg колумнистът Андреас Клут.

Публикуван на немски през 1998 г., този текст сега звучи като ехо от утопични шиболети, предпочитани от следвоенните елити на това, което един американски министър на отбраната някога е осмивал като "Стара Европа" (в този контекст шестте страни-основателки на това, което по-късно става Европейски съюз). Тази постнационална визия сега е мъртва или умира, а Америка, някогашният защитник и благодетел на Европа, предлага погребални услуги.

Идеалът на постнационализма приема за отправна точка нещо негативно: катастрофалния, етнически обусловен хипернационализъм, който заля голяма част от Европа, а най-силно Германия, през първата половина на 20-ти век, кулминирайки в тотална война и Холокоста. Позитивната следвоенна визия, осъществена под егидата и благосклонния поглед на американската суперсила, е да се преодолее този национализъм, като по този начин се излезе от цикъла на вътрешноевропейските войни и етническото изключване.1 Бившите европейски врагове трябваше да се обединят във „ все по-тесен съюз“ по пътя към превръщането им в Съединени европейски щати.

Германците, които изкупваха вината си за националсоциализма, бяха сред най-ревностните постнационалисти. За да се чувстват добре в кожата си, те празнуваха своите субнационални идентичности (като баварци, например) или своята наднационална принадлежност (като европейци), но омаловажаваха националната гордост, освен във футбола. Друг аспект на този постнационализъм – също пряк отговор на Третия райх – беше, че идентичността вече не е предназначена да бъде племенна. Това беше аргументът на Хабермас в тази книга: Новата и подобрена Европа е отворена за имигранти и новодошли от всякакъв цвят на кожата. Нейната основа беше конституционният патриотизъм, а не етническата идентичност.

САЩ, под републиканските и демократическите администрации, често намираха работата с еврократите за разочароваща. (Хенри Кисинджър, американски държавник от европейски произход , риторично се чудеше на кого да се обади, когато искаше да говори с „Европа“.) Но американците като цяло харесваха и подкрепяха европейския проект. Когато се роди Европейската икономическа общност (предшественик на ЕС), президентът Дуайт Айзенхауер отпразнува „един от най-хубавите дни в историята на свободния свят, може би дори повече от спечелването на войната“.

По време на Студената война и дори след това, Вашингтон нямаше много неща, които да не харесва. Европейската интеграция се припокриваше с трансатлантическия алианс, въплътен в НАТО, превръщайки Вашингтон в лидер на по-голям „Запад“. Акцентът на Хабермас върху приобщаващия конституционен патриотизъм, за разлика от изключителния етнически национализъм, също се вписваше в идеалите на Америка, поне както са официално формулирани - E Pluribus Unum и т.н.

Проблемът беше, че тази постнационалистическа съдба далеч не беше консенсус на нито едно от тези места и, както сега потвърждава Стратегията за национална сигурност, до голяма степен беше илюзия.

„Нова Европа“ се състоеше от държави, появили се съвсем наскоро от привидно безкрайна поредица от империи (Австро-Унгарска, Османска, Пруска, Царска, Нацистка, Съветска) и искаха да изградят, а не да надхвърлят етнически основаната национална държава. Най-крайният продукт на този копнеж днес е Унгария под ръководството на Виктор Орбан.

Дори в Стара Европа повечето хора никога не бяха чували за Хабермас и доста харесваха своята нация, включително етническата си принадлежност. И гледаха с недоверие, в добри дни, на многобройните пристигащи от Африка, Азия или Близкия изток, независимо дали са дошли като поданици на бивши европейски империи или като бежанци от война, глад или бедност. В цяла Европа крайнодесните партии се издигнаха, за да играят важна роля в политиката, засега предимно в опозиция, но все по-често в управлението.

САЩ описаха подобна траектория, но от различна начална точка.

Американската изключителност означаваше, наред с други неща, че нацията никога не е нещо, което трябва да бъде надхвърлено, а винаги нещо, което трябва да бъде възхвалявано - национализмът е проблем само на други места, поради което САЩ непрекъснато трябваше да спасяват европейците и азиатците от самите тях. Но Америка също се бореше с дефинирането на нацията. Дали всички граждани, включително имигрантите, са еднакво американски, стига да са лоялни към конституцията? Или някои - например белите християни - някак си бяха „по-американски“ от други?

С първото, и особено второто, идване на Доналд Тръмп и MAGA, нативистите и националистите пишат последните чернови на отговора. Сред видните представители на администрацията са Стивън Милър, заместник-началник на кабинета и съветник по вътрешна сигурност, и Джей Ди Ванс, вицепрезидентът. Ванс, по-специално, вижда сходство между MAGA и европейските крайнодесни партии „кръв и почва“, както ясно заяви в речта си на Мюнхенската конференция по сигурността през февруари. Както Милър, така и Ванс оставиха силен тонален отпечатък върху раздели от Стратегията за национална сигурност.

Документът бележи поразителен разрив с американската следвоенна традиция. Той е семантично неутрален към традиционните противници на Америка, като автократична Русия и Китай; откровен към мюсюлманските и арабските държави партньори в Близкия изток, на които обещава да спре да „заплашва“; но язвително настроен към демократичните политици от мейнстрийма в Стара Европа, като същевременно подкрепя крайнодесните крайности на континента. Накратко, всичко е с главата надолу.

По-конкретно, текстът отправя жестоки удари по европейския постнационализъм. В него се твърди, че „Европейският съюз и други транснационални организации... подкопават политическата свобода и суверенитет“, когато всъщност тези наднационални институции са предназначени да гарантират свободата и да издигнат суверенитета.

В него се твърди, че Европа практикува „цензура на свободата на словото и потискане на политическата опозиция“, когато в действителност няколко европейски държави са взели демократични решения да забранят прояви на безобразие като отричането на Холокоста, защото те са непоносими на континента, извършил Холокоста.

Преди всичко, Стратегията за национална сигурност е театрална по отношение на имиграцията в Европа, която обвинява за „загубата на национални идентичности“ до степен, в която „континентът ще бъде неузнаваем след 20 години или по-малко“. Между редовете, проницателният читател забелязва Теорията за голямото заместване, популярна сред белите расисти. Всяка идея за конституционен патриотизъм е изчезнала, заменена от атавистичен етнически племенен характер.

И след това, една шедьовър от трансатлантическата история: Този така наречен американски стратегически документ, след като изброява „предразположението към ненамеса“ като един от водещите си принципи и освобождава Русия, Китай и други автокрации от критика, провъзгласява, че „нашата цел трябва да бъде да помогнем на Европа да коригира сегашната си траектория“, като „култивираме съпротива“ и подпомагаме „нарастващото влияние на патриотичните европейски партии“.

Америка официално предупреди Стара Европа, че ще се намеси във вътрешната ѝ политика, както Русия вече се намесва от години, за да помогне на крайната десница да се разбунтува срещу всичко, което континентът е изградил след Втората световна война. Националистическите демони на Европа се завръщат и сега имат могъщ съюзник отвъд Атлантика. Навлязохме в нова ера и това не вещае нищо добро.