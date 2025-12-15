Представител на САЩ: Обсъжданото споразумение за Украйна предвижда гаранции за сигурност

Обсъжданото в Берлин мирно споразумение за Украйна предвижда тя да получи гаранции за сигурност, сходни с тези по член 5 от Договора за НАТО, заяви официален представител на САЩ, цитиран от Ройтерс.

Тази позиция бе изразена днес на пресконференция в онлайн формат след двудневни преговори между украинския лидер Володимир Зеленски и американска делегация, в която участваха специалният пратеник на Белия дом Стив Уиткоф и зетят на президента Доналд Тръмп - Джаред Къшнър.

Тези гаранции за сигурност няма вечно да стоят на масата, казаха на днешния брифинг американските представители. Един от тях посочи, че Русия е отворена към възможността Украйна да се присъедини към ЕС.

Той добави, че президентът Тръмп иска да попречи на руската армия да се придвижи още по на запад, посочва БТА.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви от своя страна, че двудневните разговори в Берлин с американски пратеници за прекратяване на войната с Русия са били "нелесни", но "продуктивни", предаде АФП.

"Тези разговори никога не са лесни, ще бъда откровен с вас. Но това беше продуктивен разговор, с много детайли – наистина много“, каза Зеленски по време на Германско-украински бизнес форум.

По-рано главният преговарящ на Киев Рустем Умеров заяви, че по време на двудневните разговори с американска делегация в Берлин е постигнат реален напредък по въпроса за прекратяване на войната на Русия срещу Украйна.

Още новини с автор Красимир Ангелов четете тук

