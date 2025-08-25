Тръмп пак се заяде: Нарече ABC и NBC “фалшиви новини”, иска им лицензите

В неделя президентът Тръмп предприе късна нощна атака срещу NBC и ABC News, осмивайки ги за това, което според него е “пристрастно“ отразяване, и заяви, че би подкрепил Федералната комисия по комуникациите (FCC) да отнеме лицензите им.

Републиканският президент заяви, че новинарските медии са му дали негативно отразяване на “97%“ от историите.

Не стана ясно откъде Тръмп цитира цифрата 97%.

Проучване, публикувано по-рано тази година от консервативната медийна организация Media Research Center (MRC), установи, че отразяването на първите 100 дни на президента е било “92% негативно“.

“Защо ABC и NBC FAKE NEWS, две от най-лошите и най-пристрастни мрежи по света, не плащат милиони долари годишно за лицензионни такси? Те трябва да загубят лицензите си за несправедливото си отразяване на републиканците и/или консерваторите, но поне трябва да платят голяма сума за привилегията да използват най-ценните ефирни вълни навсякъде и по всяко време!!! Кривогледата “журналистика“ не трябва да бъде възнаграждавана, тя трябва да бъде прекратена!!!”, се казва в гневния пост на президента в платформата Truth social.

Тръмп заяви, че би бил “напълно в подкрепа“ на хода, защото, според него, тези медии са “толкова предубедени и неистински, че представляват реална заплаха за нашата демокрация“.

Като национални мрежи, ABC и NBC News не притежават лицензи на FCC за новинарско съдържание, но предоставят програми за местни филиали в цялата страна – които се регулират от FCC и изискват лицензиране, за да работят в САЩ, съобщава The New York Post.

Телевизионните станции плащат такси и годишни регулаторни такси въз основа на вида на станцията и пазара, докато кабелните канали плащат свои собствени регулаторни такси. Само Конгресът има правомощието да налага и събира такива такси, които се депозират в хазната на САЩ.

Всяко действие за отнемане на лицензи, основано на реални или предполагаеми новинарски пристрастия, би било в противоречие със защитите на Първата поправка. Подобни опити в миналото са били отхвърляни от съдилищата.

Това не е първият път, когато Тръмп атакува радио- и телевизионни мрежи или заплашва да им отнеме лицензите. Миналата година Тръмп уреди дело за клевета срещу ABC за 15 милиона долара и беше известен с това, че е водещ на “The Apprentice” (“Стажантът”) по NBC, преди да влезе в света на политиката.