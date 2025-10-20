IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Бивш футболист на Реал Мадрид е получил мозъчен удар

Ройстон Дренте е бил приет в болница

20.10.2025 | 08:50 ч. 0
Снимка: БГНЕС/ЕРА

Снимка: БГНЕС/ЕРА

Бившото крило на Реал Мадрид и Фейенорд Ройстон Дренте е бил приет в болница, след като е получил мозъчен удар, заявиха бивши негови съотборници, цитирани от Ройтерс. "Той получава добри грижи и е в добри ръце", написаха приятелите му.

"Семейството на Ройстон иска спокойствие и уединение по време на този труден период, като му осигуряват необходимата подкрепа", добавиха приятелите му пред агенцията.

38-годишният Дренте се оттегли от футбола през 2023, като е играл в Англия още за Евертън, Рединг и Шефилд Уензди. 

