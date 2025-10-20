Верстапен завърза битката във Формула 1, победи в САЩ

Четирикратният шампион Макс Верстапен от Ред Бул триумфира в Гран при на САЩ в Остин (Тексас), 19-и кръг от сезона във Формула 1. Нидерландецът, който стартира от първа позиция, постигна пета победа за сезона и общо втори успех за уикенда, след като ликува и в спринтовата надпревара в събота, изминавайки 56-те обиколки за 1:34:00.161 часа.

Втори завърши британецът Ландо Норис от МакЛарън, който изостана на 7.959 секунди, а третото място зае Шарл Льоклер (Ферари), на 15.373 секунди от победителя.

Със спечелените точки в САЩ Макс събра 306 в актива си и съкрати разликата с лидера в генералното класиране Оскар Пиастри (МакЛарън) на 40 точки. Пиастри тръгна от шеста позиция и финишира пети, с изоставане от 29.678 секунди, като вече има 346 точки начело в подреждането при пилотите, следван от Норис, който е на 14 точки зад него с 332.

Седемкратният шампион Люис Хамилтън от Ферари се нареди четвърти, на 28.536 секунди зад Верстапен, а шести завърши Джордж Ръсел (Мерцедес), с изоставане от 33.456 секунди.

Верстапен поддържаше добро темпо през цялото състезание, като успя да натрупа преднина, която му позволи да задържи комфортно лидерството. След старта Шарл Льоклер изпревари Ландо Норис на второто място, като пилотът на МакЛарън се смъкна на трета позиция, а Люис Хамилтън също спечели едно място и излезе четвърти.

Карлос Сайнс (Уилямс) беше принуден да напусне рано надпреварата, след като удари Кими Антонели от Мерцедес в опит да го изпревари, а след това се наложи и появата на виртуална кола за сигурност.

Верстапен нямаше особени проблеми начело, а зад него Льоклер и Норис продължиха битката за втората позиция, за която пилотът британецът в крайна сметка се пребори.

Топ 10 в Гран при на САЩ оформиха Юки Цунода (Япония/Ред Бул), Нико Хюлкенберг (Германия/Заубер), Оливър Берман (Великобритания/Хаас) и Фернандо Алонсо (Испания/Астън Мартин).

Следващият, 20-и кръг във Формула 1 е състезанието за Голямата награда на Мексико на 26 октомври. До края на сезона остават още пет кръга, включително два спринта.