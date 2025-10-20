IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
ДПС спечели кметско място за първи път в община Димитровград

Кандидатът на движението Христина Статева победи на частичните избори в село Черногорово

20.10.2025 | 08:26 ч. 4
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

За първи път ДПС спечели кметско място в община Димитровград.

Кандидатът на движението Христина Статева спечели частичните избори за кмет на село Черногорово, съобщи БНТ.

За Статева са гласували 243 избиратели.

Така тя победи на балотажа Лидия Малолева от ГЕРБ, която получи 233 гласа.

Избирателната активност в димитровградското село е рекордно висока. Към 18 часа е била близо 59%.

Частичните избори се наложиха, след като почина досегашният кмет.

ДПС кметски избори Черногорово
