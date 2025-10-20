ДПС спечели кметско място за първи път в община Димитровград

За първи път ДПС спечели кметско място в община Димитровград.

Кандидатът на движението Христина Статева спечели частичните избори за кмет на село Черногорово, съобщи БНТ.

За Статева са гласували 243 избиратели.

Така тя победи на балотажа Лидия Малолева от ГЕРБ, която получи 233 гласа.

Избирателната активност в димитровградското село е рекордно висока. Към 18 часа е била близо 59%.

Частичните избори се наложиха, след като почина досегашният кмет.