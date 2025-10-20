IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 19

Самолет излезе от пистата в Санкт Петербург при аварийно кацане

Всички 162 пътници и членове на екипажа на борда на самолета са невредими

20.10.2025 | 07:38 ч. 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА

Снимка: БГНЕС/ЕРА

Самолет Airbus A320 излезе от пистата на основното летищев Санкт Петербург рано днес, 20 октомври, докато извършваше аварийно кацане поради неизправност на колесника, съобщиха руските държавни медии.

Всички 162 пътници и членове на екипажа на борда на самолета, летящ за столицата на Азербайджан – Баку, са невредими, съобщи държавната информационна агенция РИА.

Летище Пулково, едно от най-натоварените в Русия, временно преустанови полетите заради инцидента, преди да възобнови работата си тази сутрин.

РИА не уточни коя авиокомпания е оперирала полета, предаде АФП.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

русия самолет авария
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem