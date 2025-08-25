IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Нетаняху предложи поетапно изтегляне, ако Ливан разоръжи "Хизбула"

Ливан се бори с трудния въпрос

25.08.2025 | 19:07 ч. Обновена: 25.08.2025 | 20:29 ч. 3
Снимка: Reuters

Премиерът Бенямин Нетаняху заяви, че Израел е готов да подкрепи усилията на Ливан за разоръжаване на Хизбула и предложи „поетапно“ изтегляне на войските си, ако Бейрут изпълни плановете си за конфискация на оръжията на групировката.

След войната между Израел и подкрепяната от Иран Хизбула миналата година, ливанската армия се разположи в южната част на страната и разгради инфраструктурата на групировката там.

Ливан се бори с трудния въпрос за разоръжаването на Хизбула. Този месец кабинетът възложи на армията да разработи план за това до края на годината, предаде АФП.

Въпреки примирието от ноември, което сложи край на войната, Израел продължава да нанася удари по Ливан, твърдейки, че ще продължи да го прави, докато Хизбула не бъде разоръжена.

Израелските сили продължават да окупират пет района в южната част на страната, които считат за стратегически.

„Израел е готов да подкрепи Ливан в усилията му да разоръжи Хизбула и да работи заедно за по-сигурно и стабилно бъдеще за двете нации“, каза Нетаняху.

Израел също така признава „значителната стъпка, предприета от ливанското правителство“, се казва в изявлението на израелският премиер.

Ако ливанското правителство продължи с плана, Нетаняху посочи, че Израел е готов да „предприеме реципрочни мерки, включително поетапно намаляване на присъствието на ЦАХАЛ в координация с механизма за сигурност, ръководен от САЩ“, пише БГНЕС.

