Нетаняху с предложение: Палестинците да напуснат Газа и да отидат в Южен Судан

Според съобщенията, премиерът Бенямин Нетаняху води преговори с Южен Судан за преселване на палестинци от Газа на фона на продължаващата израелска офанзива в ожесточения Ивица. Нетаняху вече е заявявал, че иска да реализира визията на американския президент Доналд Тръмп за преместване на голяма част от населението на Газа чрез това, което израелският лидер нарича “доброволна миграция“, пише The Independent.

Най-малко шест души, запознати с въпроса, съобщиха пред АР, че Израел води преговори с властите на разкъсваната от война северноафриканска страна. Не е ясно докъде са стигнали преговорите, но планът, ако е успешен, ще се свежда до преместване на хора от един разрушен от война регион в друг.

Палестинците и правозащитните организации до голяма степен отхвърлиха предложението на Израел да изгони жителите на Газа от родината им в нарушение на международното право. Според съобщенията Израел е предлагал подобни предложения за преселване и на други африкански държави, включително Сомалия, Египет и дори Индонезия в Югоизточна Азия.

“Мисля, че правилното нещо, дори според законите на войната, каквито ги познавам, е да се позволи на населението да напусне и след това да се нахвърлите с всички сили срещу врага, който остава там“, каза Нетаняху пред израелския телевизионен оператор i24.

За Южен Судан подобна сделка би могла да му помогне да изгради по-тесни връзки с Израел. Това е и потенциален път към Тръмп, който повдигна идеята за преселване на населението на Газа през февруари, но изглежда се е отдръпнал през последните месеци.

22-месечната въздушна и наземна офанзива на Израел оттогава е разселила по-голямата част от 2,3-милионното население на Газа, унищожила е огромни площи и е тласнала територията към глад. Според здравното министерство на Газа, тя е убила повече от 61 600 палестинци.