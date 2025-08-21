Тръмп: Бенямин Нетаняху е военен герой, какъвто съм и аз

Президентът на САЩ Доналд Тръмп, който избегна военната служба по време на войната във Виетнам, се обяви за “военен герой“ и похвали Бенямин Нетаняху като “добър човек“ и колега “военен герой“, пише Politico.

В разговор с консервативния радиоводещ Марк Левин Тръмп заяви, че работи с израелския премиер за освобождаването на държаните от Хамас заложници, добавяйки, че г-н Нетаняху е “добър човек, той се бори“.

“Той е военен герой. Предполагам, че и аз съм такъв“, каза Тръмп. “Никой не го е грижа. Но и аз съм. Искам да кажа, аз изпратих тези самолети.“ Президентът сякаш имаше предвид атака, която той нареди срещу подземните ядрени съоръжения на Иран през юни в опит да унищожи ядрената програма на Техеран.

Нетаняху е обект на заповед за арест от Международния наказателен съд от миналия ноември за предполагаеми военни престъпления в Газа. Повече от 60 хиляди палестинци са били убити в обсадения крайбрежен анклав по време на офанзивата на израелската армия, която започна след нападението на Хамас срещу Израел на 7 октомври 2023 г., при което бяха убити около 1200 души.

През 2015 г. Тръмп попадна в заглавията, когато твърди, че републиканският сенатор от Аризона Джон Маккейн, който е прекарал повече от пет години като военнопленник в Северен Виетнам, “не е военен герой“, а аргументът на Тръмп тогава беше, че харесва хора, “които не са били пленени“.

А през 2020 г. The Atlantic съобщи, че Тръмп е очернял частно загинали военнослужещи, наричайки ги “губещи“ и “неудачници“ – твърдения, които американският президент категорично отрича.