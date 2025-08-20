Мъск прави сериозен завой: Ще подкрепи Ванс на следващите избори в САЩ

Илон Мъск може би е напът да се откаже от плановете си да преобрази политиката на САЩ, създавайки трета партия, а вместо това ще използва богатството си, за да помогне на Джей Ди Ванс да стане следващият президент.

Милиардерът, основател на Tesla, възнамерява да пренасочи фокуса си обратно към своите компании след бурния период на работа с президента Тръмп. Мъск е станал предпазлив да не разстрои републиканците, според The Wall Street Journal.

Мъск е решил да се присъедини към други технологични титани и да се обедини зад човека, който според тях е вероятният наследник на Тръмп. Вицепрезидентът Джей Ди Ванс, който напоследък прави стъпки, които подсказват, че ще се кандидатира през 2028 г.

Бившият ръководител на DOGE похарчи близо 300 милиона долара, за да помогне за избирането на Тръмп през 2024 г., но дуото си спретна грандиозен скандал по-рано тази година, а Мъск в крайна сметка написа в X, че "Тръмп е в досиетата на Епщайн“.

С ограничен мандат на Тръмп като президент, Мъск обмисля да заложи огромното си богатство подкрепвайки Ванс на следващите президентски избори. Той би се присъединил към други технологични лидери, които са раздавали пари на Ванс, като например главния изпълнителен директор на Palantir Питър Тийл, бившия главен оперативен директор на PayPal Дейвид Сакс, главния изпълнителен директор на Roku Антъни Ууд и предприемача Палмър Лъки.

Последните проучвания показват, че Ванс е ясен фаворит за номинацията на републиканците през 2028 г.

Според The Wall Street Journal Мъск е разговарял с Ванс през последните седмици и смята, че стартирането на така наречената “Американска партия“ за междинните избори през 2026 г. може да застраши отношенията им. Също така, мнозина предполагат, че работата по основните неща, като например включване на неговата Американска партия в бюлетината или организиране с потенциални поддръжници, не е започнала.

“Надявам, че до междинните избори той ще се върне в редиците“, каза вицепрезидентът Ванс пред The Gateway Pundit в скорошно интервю.

Милиардерът и главен изпълнителен директор Марк Кюбан, който подкрепи опита на Мъск да създаде трета партия, заяви, че не е чул нищо.

“Това е почти зловеща тишина“, каза председателят на Националния комитет на либертарианците Стивън Нехайла, чиято партия се опита да се ангажира и дори да обедини сили с Мъск. Той добавя, че най-вероятно засега нищо не е предприето нито на щатско, нито на местно ниво.

Близки до Мъск отмениха среща през юли с група, която помага за организирането на кампании на трети страни с мотива, че Мъск иска да се съсредоточи повече върху бизнеса.

Потенциалната подкрепа на Мъск за Ванс, въпреки враждата му с Тръмп, е последното предположение, че вицепрезидентът и бивш сенатор от Охайо ще се възприема като пряк наследник на Тръмп.

През юни Ванс направи тайно пътуване до ранчото на Рупърт Мърдок в Монтана, но поводът не беше, за да язди коне или да се мързелува и да дегустира вино.

Вицепрезидентът разговаря с 94-годишния медиен магнат, сина му Лаклан Мърдок и група други ръководители на Fox News в имението за 280 милиона долара на 11 юни, по темата за дневния ред на Тръмп.

Спецификите на срещата и разговорът на Ванс с групата не бяха разкрити, но изглеждаше, че е разговорът е бил кратък. Мърдок и други висши ръководители са известни с това, че през лятото са домакини на влиятелни политици в обширните си имения.

След срещата с Мърдок, вицепрезидентът и съпругата му Уша са се разходили, каза пред Montana Talks държавният одитор на Монтана Джеймс Браун, който е помогнал за планирането на пътуването.

Спорът между Мъск и Тръмп изглежда е затихнал след сблъсъка им, като през юли Тръмп заяви, че желае успех на бившия “първи приятел“ и неговите компании. Преди това Тръмп заплаши да отнеме милиардите държавни договори, предоставени на различни компании на Мъск, включително SpaceX, The Boring Company, xAI и Neuralink.

Дуото имаше публичен спор заради “Големия красив законопроект” на Тръмп, което доведе до напрежение помежду им. Но сега президентът казва, че иска Мъск да “процъфтява“.

“Искам Илон и всички бизнеси в нашата страна да процъфтяват, всъщност да процъфтяват както никога досега! Колкото по-добре се справят те, толкова по-добре се справят САЩ и това е добре за всички нас“, написа Тръмп в Truth Social.

Идеята за основането на Американската партия дойде, след като Мъск създаде онлайн анкета на 4 юли, питайки последователите си дали да основат новата партия.

Резултатите бяха 65,4% в полза, което накара Мъск да направи обявяването на създаването ѝ. “С коефициент 2 към 1, искате нова политическа партия и ще я имате!“, написа Мъск.