Ванс към Зеленски преди срещата в Белия дом: Дръж се прилично

Джей Ди Ванс каза, че шеговито е предупредил Володимир Зеленски да се “държи прилично“ преди ключовата си среща на върха с Доналд Тръмп тази седмица.

Ванс се върна към срещата на върха с украинския лидер по време на интервю за Fox News в сряда, като същевременно говори и за скорошен репортаж на The Wall Street Journal, в който се твърди, че милиардерът на Tesla Илон Мъск се готви да го подкрепи за президент през 2028 г.

“Зеленски влезе в Овалния кабинет. Разговарях с него и казах: "Господин президент, стига да се държите добре, няма да кажа нищо“, пошегува се Ванс и добави, че това е бил добър малък начин, за да разчупи ледовете.

Ванс се присъедини към срещата на върха заедно със Зеленски и група европейски лидери в понеделник, за да обсъдят пътя напред за прекратяване на дългогодишния конфликт в Украйна с Русия.

Вицепрезидентът се опита да разведри настроението, след като предишна среща в Белия дом се превърна в скандал, след като Ванс смъмри украинския президент, че не е казал “благодаря“.

Вицепрезидентът е натоварен със задачата да координира среща между Зеленски и Владимир Путин. Инграм, водещият на Fox го попита за мнението му относно отношенията с руския лидер. Ванс заяви, че стереотипът, който мнозина имат за руския президент като студен, безмилостен човек, е погрешен.

“Той говори по-меко, отколкото бихте очаквали. Американските медии имат специфичен образ за него“, обясни Ванс. “Той е много преднамерен и много внимателен. По същество той е човек, който се грижи за интересите на Русия, както ги вижда той.“

По време на интервюто вицепрезидентът призова Мъск да се откаже от търсенето алтернатива и създаването на трета партия, каквито бяха инициативите на Мъск. Спекулациите за 2028 година вече започнаха, като дори се появиха информации, че Мъск е готов да подкрепи Ванс на следващите президентски избори.

“Ако не харесва нещата, които Републиканската партия прави, моят съвет към Илон би бил да се опита да поправи Републиканската партия“, заяви Ванс и продължи: “След като не е съгласен с мен, след като не е съгласен с президента на Съединените щати, опитай се да прокараш нещата по свой си начин, но не се преструвай, че можеш да направиш голяма разлика с формирането на трета американска партия”.

Ванс е на мнение, че все пак Мъск трябва да се присъедини към републиканския дневен ред на Доналд Тръмп, защото трети партии са трудни за създаване, а либералите така или иначе не го харесват.

“Идеята, че Илон някога ще се върне към средната позиция, където демократите и републиканците го харесват, просто няма да се случи, той се възприема като представител на американската десница”, каза още американският вицепрезидент.

“Мисля, че Илон би направил много по-голяма разлика, ако остане лоялен към Републиканската партия на президента Тръмп и ако има несъгласия, да ги изразява отвътре, а не отвън”, аргументира се Ванс.

WSJ съобщи, че Мъск все още е оставил отворена възможността за трета страна, но се страхува да не разстрои републиканците, които контролират огромния държавен договор, разпределен на неговата бизнес империя.

В четвъртък на Ванс му предстои пътуване до Джорджия, където на планира да проведе митинг, за да рекламира успехите на Тръмп и ще използва възможността да се срещне със сенатора от Джорджия Джон Ософ, който се кандидатира за преизбиране.

“Ще се забавляваме и ще говорим за успехите на “Големия красив законопроект“, каза Ванс.

Надпреварата на Ософ може да е разликата между републиканците и запазването на 6-местното им мнозинство в Сената. Номинираният от републиканците в надпреварата все още не е определен.

Речта е първата от поредица, които Ванс ще проведе, за да представи “Големия красив законопроект“ на избирателите, докато поема кампанията, някога разпалена от Тръмп, за да увеличи подкрепата на републиканците, съобщи CNN.

Вероятно навеждайки се на тази роля, Ванс коментира новия акт на губернатора на Калифорния Гавин Нюсъм да се преструва, че туитва като президента Тръмп в социалните медии.

“Тази идея, че Гавин Нюсъм някак си ще имитира стила на Доналд Тръмп - мисля, че това игнорира фундаменталния гений на политическия успех на президента Тръмп, който всъщност е, че той е автентичен. Трябва да бъдеш себе си, всъщност трябва да говориш с хората честно за проблемите. Не бъди луд, бъди автентичен”, на мнение е вицепрезидентът.

Спекулациите за бъдещето на Ванс започнаха да се разгарят през юни, когато той направи пътуване до ранчото на Рупърт Мърдок в Монтана, но не за да язди коне или да дегустира вино. Вицепрезидентът разговаря с 94-годишния медиен магнат по темата за програмата на Тръмп. Подробностите за срещата и разговора на Ванс с групата не бяха разкрити, но изглеждаше, че е бил кратък. Мърдок и други висши ръководители са известни с това, че през лятото са домакини на влиятелни политици в обширните си имения.

Спекулира се, че Мърдок и други магнати са решили да обединят подкрепата съм към човека, който всички подозират, че е най-вероятният наследник на Тръмп в Републиканската партия.

Последните проучвания показват, че Ванс е ясен фаворит за номинацията на републиканците през 2028 г.

Вицепрезидентът е в новините през цялата седмица след ролята си в сблъсъка между Тръмп и Зеленски. Съветът на Ванс към украинския президент да се “държи прилично“, съчетан с искането му Зеленски да каже “благодаря“ на президента, може да е оказал влияние върху неговия мощен понеделнишки фестивал на любовта с Тръмп.

Всъщност, The Washington Post отбеляза, че Зеленски е благодарил на Тръмп приблизително 11 пъти в почти петминутно публично обръщение в понеделник. Той благодари на Тръмп още седем пъти за 50 секунди, докато се обръщаха към пресата в Овалния кабинет, мястото на скандалния им сблъсък през март.

По време на интервюто си за Fox вицепрезидентът отрече да е провел разговори с Мъск или с други дарители за потенциалната му президентска кампания през 2028 година.