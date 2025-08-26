Украинските атаки, които принуждават Русия да ограничи горивото си

Украинските атаки с дронове са спрели 13% от руското производство на гориво, а западните санкции възпрепятстват ремонтните възможности на Москва, пише WSJ.

Според анализатори, засилващата се украинска кампания с дронове срещу руски рафинерии е извадила от експлоатация около 13% от руското производство на гориво. Междувременно санкциите, наложени от Запада след инвазията през 2022 г., ограничиха способността на Москва да ремонтира инфраструктурата и да обслужва останалите инсталации.

В същото време, честите прекъсвания на руските железопътни мрежи и летища, причинени от украински дронове, принудиха повече руснаци да пътуват по шосе по време на летните си почивки, точно когато търсенето на гориво скочи рязко заради сезона на прибиране на реколтата.

В резултат на това няколко региона, включително окупирания от Русия Крим и части от Сибир, въведоха нормиране на бензиностанциите. Където има наличен бензин, той е много по-скъп – руските цени на едро за 95-октанов бензин са се повишили с 45% тази година досега, въпреки че световните цени на суровия петрол са спаднали значително.

„Войната не е само на фронтовата линия. Така че всеки системен удар има асиметрично значение“, каза Павло Климкин , бившият външен министър на Украйна. „Тези удари нямат пряко въздействие върху военната активност, но оказват влияние върху руската икономика. А руската икономика вече има проблеми, така че дори малък тласък може да създаде пречки и да умножи проблемите в тази система.“

Украйна започна да атакува руски рафинерии през 2023 г., докато развиваше индустрията си за дронове с голям обсег. Администрацията на Байдън се противопостави на тези удари по това време, опасявайки се от прекъсвания на световните доставки на петрол. Доскоро Украйна като цяло се въздържаше от удари по икономическия жизненоважен стълб на Москва - нейната инфраструктура за износ на петрол и газ.

Това вече не е така. В неделя украински дронове подпалиха стратегическото съоръжение Уст-Луга на Балтийско море, няколко дни след като нефтопроводът „Дружба“, който доставя руски суров петрол на Беларус, Унгария и Словакия, беше спрян. Повече от дузина руски рафинерии бяха ударени през последния месец, някои на няколкостотин мили от границата, тъй като украинските дронове станаха по-мощни и по-многобройни.

„Украйна вече е в състояние да извършва продължителни атаки. Миналата година също се опита да го направи, но бойните глави бяха по-леки, а процентът на успех по-нисък. Това, което се случва сега, е, че след като последствията от удара бъдат отстранени, следва нов удар. И ако Украйна ще може да поддържа това налягане и да поврежда рафинериите по-често, отколкото Русия е в състояние да ги поправя, ще има съвсем различна ситуация“, каза Сергей Вакуленко, който до 2022 г. беше ръководител на стратегията и иновациите в „Газпром нефт“, една от основните държавни петролни компании на Русия.

Ударите създават и политически лостове за Киев, тъй като той се справя с натиска от президента Тръмп да прекрати войната, като се съгласи с поне някои от руските искания. От пролетта насам Пентагонът ограничи използването от Украйна на предоставените от САЩ ракети Atacms, насочени към Русия. Оръжията, произведени в Украйна, нямат тези ограничения.

„Ние непрекъснато разширяваме обхвата на ударите и подобряваме тактиката. Това показва, че да, ние зависим от нашите партньори, но също така сме развили свои собствени възможности, свои карти и имаме свобода на действие“, каза Микола Белесков, изследовател в Националния институт за стратегически изследвания, мозъчен тръст, който съветва украинското правителство, и старши анализатор в „Come Back Alive“, организация, която снабдява украинската армия. „Използваме срещу Русия факта, че тя е толкова голяма, че никога няма да има достатъчно противовъздушна отбрана там и за разлика от предишни войни, нейният размер и стратегическа дълбочина всъщност се превръщат в недостатък“, каза той.

Руската военна машина се захранва от износ на петрол, газ и гориво, което осигурява на президента Владимир Путин средствата за набиране на доброволци за армията с високи бонуси за записване, въпреки нарастващите жертви.

Тръмп наложи 25% допълнително мито на Индия, която купува около 38% от изнасяния руски суров петрол. В писмо до премиера на Унгария Виктор Орбан той заяви , че е „много ядосан“ от украинските удари по петролопровода „Дружба“. Последният удар извади това съоръжение от строя за дни.

В допълнение към дронове, Украйна разработва свои собствени ракети, включително крилата ракета „Фламинго“. С много по-голямата си бойна глава, ракетата може да промени играта, каза Фабиан Хофман, експерт по ракети в Университета в Осло, който следи отблизо войната в Украйна.

„Ако преминете от способност за удар на далечни разстояния, която е способна да разруши вражеските индустриални и икономически цели, към такава, която е способна да ги унищожи цялостно. Това прави всичко много по-трудно за Русия да се справи“, каза той. „Русия ще трябва да има предвид, че докато продължава тази война, Украйна ще може наистина да навреди на Русия.“

Руската икономика се радваше на сравнително силен растеж доскоро, но постоянната инфлация, високите лихвени проценти и западните санкции започнаха да си оказват влияние. Международният валутен фонд миналия месец намали прогнозата си за брутния вътрешен продукт на Русия тази година до 0,9%, което е рязък спад от над 4% през 2024 г. Високите лихвени проценти са ключова причина, поради която руските търговци на горива – които обикновено се запасяват с по-евтино гориво през зимата, за да го препродават през лятото – не са създали достатъчен резерв тази година.

Руските власти вече открито предупреждават за рисковете от рецесия, тъй като компании от производители на трактори до производители на мебели намаляват производството. Миналия месец централната банка намали основния си лихвен процент от 20% на 18%, тъй като икономиката показва признаци на забавяне. Покачващите се цени на бензиностанциите заплашват да увеличат инфлацията, която се движи около 9%, което допълнително усложнява задачата на банката.

„Русия е силно чувствителна към цените на бензина и предотвратяването на резки скокове е важно за популярността на Путин и за предотвратяване на вътрешното недоволство“, каза Клейтън Сийгъл, старши сътрудник в Центъра за стратегически и международни изследвания във Вашингтон. Най-малко шест големи руски рафинерии бяха ударени този месец, някои многократно. Сийгъл каза, че очаква някои от тях да бъдат извън експлоатация поне от четири до шест седмици.

Руското правителство заяви, че вътрешният пазар е напълно снабден с гориво и е инструктирало петролните компании да работят по дългосрочни мерки за стабилизиране на цените на едро на горивата. Русия въведе забрана за износ на горива миналия месец в опит да овладее цените.

Анализаторите са съгласни, че самата горивна криза няма да повлияе на стратегическите военни цели на Путин в Украйна или на вътрешния му контрол върху властта. „Това е болезнено, но не е стратегически разрушително“, каза Александра Прокопенко, бивш служител на руската централна банка, която сега е сътрудник в Центъра „Карнеги Русия Евразия“ в Берлин.