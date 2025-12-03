Депутатите ще изслушат Даниел Митов заради протеста

Утре, 4 декември, народните представители ще изслушат вътрешния министър Даниел Митов. Това ще е първа точка в пленарното заседание в четвъртък. Митов ще даде обяснение за планирането и организирането на охраната на провеждания протест в центъра на София в понеделник вечерта.

Предложението за изслушването на вътрешния министър е на ПП-ДБ. Предложението е подкрепено от всички народни представители.

Очаква се Митов да отговаря и на въпроси - как е допуснато навлизането на провокатори по време на протеста, включително представители на футболни агитки.