Депутатите ще изслушат Даниел Митов заради протеста

Предложението е на коалиция ПП-ДБ

03.12.2025 | 09:47 ч.
БГНЕС

БГНЕС

Утре, 4 декември, народните представители ще изслушат вътрешния министър Даниел Митов. Това ще е първа точка в пленарното заседание в четвъртък. Митов ще даде обяснение за планирането и организирането на охраната на провеждания протест в центъра на София в понеделник вечерта.

Предложението за изслушването на вътрешния министър е на ПП-ДБ. Предложението е подкрепено от всички народни представители. 

Очаква се Митов да отговаря и на въпроси - как е допуснато навлизането на провокатори по време на протеста, включително представители на футболни агитки.

