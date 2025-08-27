Тръмп иска Европа да спре да регулира големите технологични компании. Ще се поддаде ли тя?

Президентът на САЩ Доналд Тръмп и Европейският съюз (ЕС) може и да са сключили търговско споразумение, но напрежението между тях по отношение на регулирането на технологиите продължава. Тръмп напомни болезнено на европейските лидери за това в ранните часове на вторник, пише NYT.

Докато Европа спеше, американският президент заплаши с мита и ограничения страните, които според него регулират несправедливо американските технологични компании.

„Цифровите данъци, законодателството за цифровите услуги и регулациите на цифровите пазари са предназначени да навредят или да дискриминират американските технологии“, написа той в Truth Social, отваряйки нова и потенциално спорна глава в продължаващата търговска война в света.

Публикацията не споменава конкретно Европейския съюз, но Тръмп и други ключови представители на администрацията от месеци ясно показват, че са недоволни от начина, по който 27-те страни от блока третират големите американски технологични компании, включително X и Meta.

Републиканците, включително вицепрезидентът Джей Ди Ванс, критикуват закона на ЕС, Закона за цифровите услуги, който изисква социалните медии да контролират по-агресивно платформите си за незаконно съдържание и дезинформация. Vance и други служители твърдят, че законът налага несправедливо бреме върху американските платформи и подкопава свободата на словото.

Този месец Марко Рубио, държавен секретар на САЩ, инструктира американските дипломати да лобират срещу правилата. А в понеделник Ройтерс съобщи, че администрацията обмисля санкции срещу служители на ЕС, отговорни за приемането на ключовия цифров регламент.

Правилата за социалните медии не са единствената европейска технологична политика, която провокира администрацията на Тръмп. Американски служители и технологични компании също критикуват Закона за цифровите пазари, чиято цел е да предотврати големите технологични платформи да злоупотребяват с властта, която им дава размерът им. А някои европейски страни имат данъци върху цифровите услуги.

Въпросът е дали Европейският съюз ще успее да остане непоколебим по отношение на технологичното регулиране.

Избликът на Тръмп идва в деликатен момент в отношенията на Америка с Европейския съюз. Двамата търговски партньори публикуваха миналата седмица текста на търговско споразумение, по което работеха.

Споразумението ще наложи 15-процентни мита върху повечето износни стоки от ЕС за САЩ, което ще бъде скъпо за производителите на целия континент. Но то не отслаби сериозно цифровото регулиране, което европейците посрещнаха като голяма победа.

Споразумението обаче не е окончателно. Самият текст не е правно обвързващ и дори след влизането му в сила, официални представители посочиха, че това е само първата стъпка. И двете страни могат да представят допълнителни искания.

Европейците са заявили, че планират да продължат да настояват за изключения за продукти като вино и спиртни напитки. И става все по-ясно, че американците ще продължат да настояват за облекчаване на технологичните правила.

„Достатъчно е един-единствен туит от Тръмп, за да се разбере, че съвместната декларация не струва хартията, на която е написана“, каза Муджтаба Рахман, управляващ директор за Европа в Eurasia Group, консултантска компания за проучвания.

„И двете страни, и ЕС са изложени на риск.“

По целия свят технологичните компании са подложени на строг контрол, защото не правят достатъчно, за да спрат разпространението на дезинформация, ангажират се с антиконкурентни бизнес практики и не плащат справедливата си част от данъците в страните, в които оперират.

Заплахата на Тръмп показва неговите тесни връзки с технологичната индустрия в САЩ и готовността му да защитава нейните интереси в чужбина. През последните няколко години Австралия, Бразилия, Великобритания, Канада, Европейският съюз и други страни предложиха или приеха закони, регламенти и данъчни политики, насочени към технологичния сектор.

Търговските мерки, за които предупреждава президентът, могат да бъдат болезнени за Европейския съюз. Ограниченията върху износа на компютърни чипове, например, биха навредили на усилията в Европа и другаде за изграждане на масивни центрове за данни за развитие на технологията.

Попитана за публикацията на Тръмп на пресконференция, Паула Пиньо, говорителка на ЕС, отказа да коментира подробно хипотетичните мерки. Но Томас Рение, говорител на ЕС, посочи, че цифровите регламенти на блока не са насочени конкретно към американските компании, а се отнасят за фирми от цял свят.

Залогът за Европа е голям. Длъжностните лица тук отдавна са дали ясно да се разбере, че разглеждат своите регламенти като въпрос на национален суверенитет. Предвид това, да се поддадат на Тръмп би означавало да позволят на Съединените щати да диктуват правилата на Европа.

Но служителите на ЕС вече направиха големи отстъпки, за да успокоят Тръмп, като приеха по-високи тарифи върху ключови износни стоки, вариращи от автомобили до лекарства, и обещаха да направят големи инвестиции в американски технологии и енергетика. Търговското споразумение беше широко приветствано като капитулация от страна на Европа.

Блокът обаче нямаше голям избор.

Въпреки че държавите-членки бързо увеличават разходите си за отбрана и разнообразяват клиентската си база извън САЩ, засега блокът е тясно свързан с Америка както в военно, така и в икономическо отношение.

Предвид това, европейските лидери се опитват да успокоят Тръмп.

Самият Тръмп в понеделник подчерта тона на последните обсъждания, като заяви пред репортери, че „те ме наричат президент на Европа“.