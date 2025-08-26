Тръмп категоричен: Аз не съм диктатор, а разумен човек

Доналд Тръмп намекна, че много американци “харесват диктатори“ в необикновена тирада от Овалния кабинет, в която той се обяви срещу критиците на федералните му мерки във Вашингтон.

Говорейки за хора, които са го нарекли диктатор, той каза: “Те казват, че не им е нужен той. Свобода, свобода. Той е диктатор. Аз не харесвам диктатори, аз не съм такъв, а човек с много здрав разум. Аз съм умен човек”.

Тезата си американският президент изложи по време на 80-минутна изява, която съчетаваше нови политически съобщения с атаки срещу политически съперници.

Коментарите идват само месеци след като Тръмп, който преди това се закле да бъде “диктатор от първия ден“, ако бъде преизбран, драстично ескалира кампанията си за законност и ред в столицата на страната.

По-рано този месец Тръмп използва извънредни правомощия съгласно Закона за самоуправление във Вашингтон, за да поеме временен контрол над полицейското управление на града и да разположи стотици войници от Националната гвардия. Инициативата, наречена “Безопасен и красив Вашингтон“, вече е довела до над 550 ареста за две седмици, според федерални служители.

Разполагането включва 800 служители на Националната гвардия, действащи под ръководството на Раздел 32, а Пентагонът потвърди тази седмица, че те вече са въоръжени по заповед на Тръмп.

Президентът предупреди, че може да поеме пълен федерален контрол над града, ако е необходимо.

Критиците обвиняват Тръмп, че е предизвикал криза в град, където насилствените престъпления са спаднали до 30-годишно дъно. Главният прокурор на Вашингтон вече е подал съдебни искове, наричайки хода “грубо нарушение“ на автономията на града.

Междувременно президентът изглежда намекна, че репресиите няма да бъдат ограничени само до Вашингтон.

Той каза, че обмисля изпращането на федерални сили в Чикаго и Балтимор, като същевременно си спомни как е наредил войски да влязат в Лос Анджелис по-рано това лято против волята на губернатора на Калифорния.

Губернаторът на Илинойс Джей Би Прицкер отвърна на удара на президента по време на брифинг за пресата в понеделник, наричайки го “диктатор, който иска да “окупира американски градове за политическа изгода“.

Тръмп определи Прицкер като “болен“ и заяви, че демократите си играят на политика, докато американците страдат от престъпност.

В опит да затегне допълнително мерките си, Тръмп подписа в понеделник изпълнителна заповед, с която нарежда на Министерството на правосъдието да повдигне наказателни обвинения срещу всеки, който изгори американското знаме. Заповедта предлага до една година затвор за нарушителите, въпреки решението на Върховния съд от 1989 г., че Първата поправка защитава деянието. Чужденците, осъдени за престъплението, също могат да бъдат изправени пред анулиране на визи или депортиране.

Демократи и групи за граждански права обвиняват Тръмп, че превишава президентската власт отвъд конституционните граници. Вече са заведени съдебни дела за федералното превземане на полицейското управление на Вашингтон, а критиците твърдят, че въоръженото разполагане на войски от Националната гвардия рискува да превърне столицата в милитаризирана зона.

Неотдавнашно проучване на Washington Post установи, че 80% от жителите на Вашингтон се противопоставят на федералния контрол върху полицейските им сили.

Твърдият подход на Тръмп предизвика сравнения с твърдата позиция на Ел Салвадор по отношение на престъпността при президента му Найиб Букеле, когото Тръмп постоянно хвали. Страната арестува и отведе много заподозрени членове на банди в един от най-строгите затвори в света.