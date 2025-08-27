Австралийски подкастър наръга до смърт приятелката си

Мъж, който е съводещ на подкаст, посветен на "окултното, магията, духовността и всичко тайно", беше обвинен в убийството на приятелката си.

В петък, 22 август, Тобиас Маркъс Нътъл от Бригадун, Австралия, се яви пред магистратския съд в Пърт, след като бе обвинен в убийството на 30-годишната си партньорка в дом в Басендин на 20 август (сряда), съобщават ABC News, News.com, 7 News и People.

По време на заседанието Нътъл, на 32 години, не проговорил, освен за да потвърди името си. Той остава в ареста до следващото си явяване пред съда, насрочено за 17 септември в магистратския съд на Stirling Gardens.

Нътъл е бил арестуван в жилище на улица "Reid St." след сигнал за тежък инцидент около 12:30 ч. местно време на 20 август. Пристигналите полицаи открили жена с прободни рани.

Пострадалата била в критично състояние и спешно транспортирана в кралската болница в Пърт, където по-късно починала.

Разследващи и криминалисти останали на местопроизшествието и на следващия ден, докато тече разследването на убийството.

Полицията на Западна Австралия и магистратският съд в Пърт не са отговорили на запитванията за коментар.

Преди да стартира подкаста "Waking World" заедно със своя съводещ Дейл, Нътъл е завършил Университета "Нотр Дам", след което е работил за компания за подбор на персонал, базирана в Нов Южен Уелс, съобщават медиите, позовавайки се на неговите профили в социалните мрежи.

В описанието на подкаста в Spotify се казва, че това е място "където реалността получава проверка на реалността".

Дейл се обърна към слушателите в епизода от петък, за да ги информира за ареста на Нътъл, признавайки, че е в дилема дали да продължи подкаста за конспиративни теории.

"Не става дума за това, че сме се скарали – положението е много по-лошо. Тоби беше обвинен, или днес ще бъде официално обвинен, в много, много сериозно престъпление в Пърт, случило се в сряда. Знам твърде малко подробности за случая, но чувствам, че трябва да кажа нещо, защото така или иначе ще излезе в новините", каза той.