Криза в Синайския манастир: Изгонени монаси-бунтовници се опитват да нахлуят през портите

Архиепископ Дамианос Синайски призова за намесата на египетската полиция, за да отстрани монасите, планиращи преврат, които бяха изгонени вчера от Синайския манастир, но остават извън портата и се опитват да се върнат. Ситуацията остава сложна и трудна.

Архиепископ Синай, както съобщават негови сътрудници, е вътре в манастира, а монасите-бунтовници се опитват да нахлуят, докато отправят заплахи за живота му и за съдебни действия срещу него.

Египетските полицаи, които не отговарят на обаждания през последните часове, са близо до манастира, но все още не са се намесили, за да предотвратят движението на превратачите. Същите източници съобщават, че е имало призиви от властите да се допуснат отново бунтовниците в манастира.

Припомня се, че монасите, които се бяха обърнали срещу Дамианос, са извън манастира от вчера следобед.

Самият архиепископ отиде вчера в манастира, където за пореден път се сблъска с неотстъпчивост от страна на превратаджиите.

Останалите монаси успяха да ги отстранят, но безредиците продължават.

Всичко това се слчува след седмици на напрежение. Архиепископът на Синай Дамианос пристигна в преди няколко дни като отново се сблъска с съпротивата на монасите, които преди това бяха поискали отстраняването му като игумен. Според архиепископа, той е потърсил диалог с групата дисиденти монаси в опит да разреши кризата. Вместо това, те свикали неразрешено събрание с цел да променят правилата на манастира без неговото участие – въпреки че уставът изисква архиепископът да председателства такива процедури.

В изявление Дамианос описа какво последвало:

„Бунтовните монаси ме нападнаха и ме обидиха, точно както и при последната ми визита. Монасите, които не участваха в преврата, защитиха мен и манастира с саможертва, изгонвайки незаконните бунтовници извън стените на манастира.“

Близки сътрудници на архиепископа съобщиха, че след като дисидентите били изгонени, портите на манастира били затворени, за да се попречи на завръщането им. Веднага било свикано общо събрание на останалите монаси. Бунтовниците, които вече бяха подложени на наказанието отлъчване от църквата, наложено от Дамианос, бяха изключени от участие. Събранието пристъпи към избор на нов Синаксис (съвет на монасите), състоящ се от архимандрит Порфирий, йеромонах Акакиос и монах Ефрем.

В официалното си съобщение манастирът изрази благодарност и разкаяние:

„Благодарност дължим на покровителката и пазителката на манастира, великата мъченица Света Катерина, която пази манастира от коварствата на дявола. Дължим също така голямо извинение на Църквата, защото дребнавостта и амбициите на някои станаха причина за скандал сред вярващите. Вместо да бъдем светлина за света, както трябва да бъдат монасите, ние постъпихме по друг начин. Със смирение и разкаяние молим за прошка.“

Единадесет монаси, които бяха подписали решението за отстраняването на Дамианос, вече са изгонени от Синай. Всички те бяха отлъчени от архиепископа. Източници, запознати с въпроса, отбелязват, че дисидентите изглеждали уверени, че наказанията им нямат тежест, вярвайки, че абатът е отстранен. Дамианос обаче наложи санкциите в качеството си на архиепископ на Синай – позиция, която бунтовниците не можеха да оспорят.

Атина, потвърждават докладите, е била напълно информирана за развитието на събитията и продължава да следи отблизо ситуацията. Анализатори предполагат, че решението в Света Катерина създава по-благоприятна атмосфера за постигане на споразумение с египетските власти относно статута на манастира.