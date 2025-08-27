Франция разполага войски близо до Судан

Френските военновъздушни сили разположиха изтребители Mirage 2000D RMV във военновъздушна база в Джибути, което подхранва значителни спекулации относно възможната причина за това увеличение на нападателните въздушни възможности на страната в Източна Африка, пише MWM.

Mirage 2000D RMV е вариант на двуместния изтребител Mirage 2000 с модернизирана авионика, проектирана специално за мисии за пресичане и близка въздушна поддръжка, със защитно въоръжение „въздух-въздух“ от инфрачервени насочвани ракети MICA. Разполагането им се случва във време, когато бунтовническо движение в съседен Судан, за което се съобщава, че е подкрепяно от Франция и Обединените арабски емирства, е претърпяло множество последователни поражения, като Силите за бърза подкрепа се изтеглят в западните райони на страната и получават доставки през границата през бившата френска колония Чад.

Mirage 2000 се счита за практически остарял за съвременния въздушен бой и е значително превъзхождан по своите въздушни възможности от модернизираните изтребители МиГ-29 на суданските военновъздушни сили. Влошаването на суданския изтребителски флот, което настъпи след свалянето на правителството на страната с подкрепен от Запада преврат през април 2019 г., постави под все по-голямо съмнение неговите въздушни възможности. МиГ-29 са били широко използвани от суданските въоръжени сили срещу Силите за бърза поддръжка и други паравоенни групировки, спонсорирани от Обединените арабски емирства и различни европейски държави, но не са били тествани във въздушен бой.

Суданските МиГ-29 са оборудвани с ракети въздух-въздух със среден обсег Р-77 с активни радарни насочващи възможности, което им позволява да насочват Mirage 2000 на големи разстояния, ако те се намесят в конфликта. Остават обаче важни въпроси относно обхвата на радарното покритие, което суданските военновъздушни сили поддържат над обширното въздушно пространство на страната, както и дали сравнително късообхватните МиГ-ове биха могли да бъдат позиционирани за пресичане на евентуални атаки, извършени отвъд източните граници на страната.

Остава възможността френските изтребители да са били разположени, за да се увеличи натискът върху правителството в Хартум, което е изправено пред значителен дипломатически и икономически натиск от страни от целия западен свят да приеме редица политически промени.