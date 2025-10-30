Хиляди протестираха срещу мерките за икономии в Румъния

Мащабен протест срещу мерките за икономии се състоя в Румъния.
Букурещ беше блокиран от шествие, организирано от четирите най-големи синдиката.
Освен премахване на строгите мерки за икономии събралото се множество поиска защита на работните места и инвестициите в икономиката, предаде БНТ.
Това е поредна демонстрация срещу опитите на кабинета на премиера Илие Боложан да се с справи с високия бюджетен дефицит на Румъния, който вече е 9,3% от брутния вътрешен продукт за миналата година.
