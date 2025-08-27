Румънското Черноморие отчете слаб туристически сезон

Летният сезон на румънското крайбрежие е под очакванията, съобщава в свой репортаж по темата Диджи24, а агенция Медиафакс го определя като катастрофален.

Местните медии информират, че туристически оператори ще преустановят работа по-рано. Това означава, че от 1 септември повечето 3-звездни хотели ще затворят врати. Експертите обясняват спада с увеличените данъци.

"Беше по-трудно лято, с по-малко туристи от обикновено. Туристите избраха други по-евтини дестинации или се отказаха от няколко дни от почивката си, за да спестят пари", коментира Корина Мартин от Федерацията на работодателите в хотелиерския сектор в Румъния (FPIOR).

Туристи споделят, че тази година, в сравнение с предишни, е по-скъпа. "Преди идвахме за 7, 8 или 9 дни, тази година се ограничихме до пет", добавя туристът.

Въпреки всичко и тази година в Румъния ще се проведе програмата “Крайбрежието за всички“, която цели да помогне на тези, които искат ваканция на Черно море, но не могат да си я позволят през активния сезон. Така между 1 и 30 септември румънските туристи ще могат да отседнат в хотели в курорти като Мангалия, Юпитер, Сатурн и Вама Веке на цени от 53 леи (21 лв.) на нощувка на човек. / БТА