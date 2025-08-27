Наша лекарка от мисия в Газа: Геноцидът в Газа продължава

“Зверствата в Газа продължават, геноцидът продължава. Докато този срам за нашата цивилизация продължава, наша задача е да го оповестим, да сме свидетели, за да може всеки да направи каквото може, за да се спре това чудовищно престъпление”, каза пред БНТ д-р Милена Ангелова-Чи – анестезиолог-реаниматор на мисия в болница “Насър“. Болницата беше ударена в понеделник, а при атаката загинаха петима журналисти. В хода на събитията в ивицата Газа тази болница е била удряна и преди.

Д-р Ангелова-Чи разказа, че навсякъде в Газа се виждат само руини и палатки, направени от подръчни материали.

“Вчера аз пътувах с обществения автобус до болницата си... Всичко е разрушено. Аз се чудих какво минава през главите на тези хора, които пътуват през родната си земя. Единственото, което се вижда, са руини и палатки. Палатки, направени от всякакви намерени материали. Това е Газа в момента... Абсолютно всичко е разрушено”, споделя лекарката.

По думите й са бомбандирани всички домове, селскостопанската земя, болниците, училища, водопроводи, инфраструктура.

“Нищо не е останало. Всяка къща е разрушена. Вие си представете вашата къща да бъде разрушена. Да нямате къде да отидете, да сте на палатка някъде. Това е живота на хората в Газа за последните две години”, сподели д-р Ангелова-Чи и обясни, че в болницата почти всички наранявания са от огнестрелни рани или експлозии. По думите й други заболявания рядко има и подчерта, че хората там са хронично недохранени и с нисък имунитет.