Кметът на София Терзиев на митинг на опозиционната НРП в Истанбул

Кметът на София Васил Терзиев в качеството си на председател на мрежата на балканските градове Б40 и заместник-председателят на Мрежата на европейските градове „Юроситис“ (Eurocities) и кмет на Барселона Хауме Колбони бяха сред гостите на трибуната на снощния митинг, организиран в центъра на Истанбул – „Бейоглу“ от опозиционната Народнорепубликанска партия (НРП) в подкрепа на Екрем Имамоглу и задържаните в затвора кметове на партията.

Митингът под наслова „Народът отстоява волята си“ беше предаван на живо от опозиционните телевизионни канали „ХалкТВ“ , „Сьозджю“ и „Джумхуриет ТВ“.

Лидерът на НРП Йозгюр Йозел представи от трибуната европейските гости.

Делегацията на „Юроситис“, съставена от 10 кметове от различни европейски градове, ще проведе разговори в Истанбул през деня. Делегацията ще връчи „Специалната награда за демокрация“ на Екрем Имамоглу, избрания кмет на голямата община на Истанбул, който в момента е затворен в Силиври, заяви Йозел.

Според него се предвижда европейските представители да направят изявления след свиждането с Имамоглу, а също да посетят голямата община на Истанбул.

Снощният митинг бе 50-ият, които НРП организира от 19 март насам в различни общини на мегаполиса и в различни градове на Турция в подкрепа на арестувания Имамоглу и останалите кметове на НРП. Това е първият протест, който се организира в сърцето на мегаполиса, както се нарича „Бейоглу“.

Кметът на „Бейоглу“ Инан Гюней беше арестуван в последната вълна от арести на кметове преди няколко седмици заедно с други 17 души. Поредният арест предизвика силни протести. На състоялия се избор за нов кмет на „Бейоглу“ представителят на НРП в общинския съвет успя да спечели и така НРП си запази общината.

Площад „Шишхане“ пред сградата на общината на „Бейоглу“ беше като море от хора, граждански организации, синдикати, пристигнали на митинга, съобщи частната информационна агенция „Анка“. Още през деня властите в Истанбул закриха спирките на линията на метрото, която минава през „Бейоглу“. Въпреки това снощният митинг бе най-многолюдният след митингите, които започнаха на 19 март пред сградата на голямата община в Сарачхане, посочи вестник „Биргюн“.

“Свобода за кметовете”, ”Имамоглу президент”, „Или заедно или никой “, „Искаме избори”, „ПСР ни обрича на бедност”, „Искаме си кмета Инан Гюней“, се четеше на многобройните лозунги.

На митинга бе прочетено писмо от Имамоглу, написано от затвора в Силиври.

„Към днешна дата 10 милиона души са се застъпили за нашия кандидат за президент Екрем Имамоглу, за нашите приятели. Обръщам се към Ердоган и неговия апарат в съдебната система. Не можете да ни сплашите. Досега осъществихте девет вълни арести, дори да направите 99 вълни, ние сме тук, ние сме на едно място, ние сме в действие“, заяви Йозел, цитиран от проопозиционните медии.

Близо едночасовата реч на Йозел често бе прекъсвана с възгласи „Правосъдие, право, равноправие“.

Площад „Шишхане“ бе обграден от барикади, много полицаи, бронирани коли.

Митингът продължи близо два часа.

