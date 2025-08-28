Транссексуалната, която стреля по църква с деца, искала да убие и Тръмп

Снимка: БГНЕС 1 / 7 / 7

Трудно е да си представим по-ужасяващо престъпление от убийството на деца, докато се молят в църква, така че ще бъде особено предизвикателство да се опитаме да разберем какъв човек е готов да го направи. Робин Уестман е 23-годишната транссексуална жена, обвинена в откриване на огън през витражите на католическата църква „Благовещение“ в Минеаполис в сряда сутринта по време на празнична литургия за връщане в училище, пълна с деца.

Две деца бяха убити, а 17 други бяха ранени.

Преди да започне атаката си, Уестман е използвала дървени дъски, за да барикадира двете странични врати на църквата. Въоръжена с пушка и пистолет - всички използвани в клането (и, според полицията, всички закупени законно и наскоро) - Уестман е починала на мястото от самонанесена огнестрелна рана.

Стрелбите в училища и църкви в САЩ вече губят шокиращата си стойност в съвременна Америка. И макар че всеки един такъв случай да е трагичен по свой начин, има общи теми сред извършителите, които са станали мрачно познати - проблеми с психичното здраве, лесен достъп до оръжия и мания за подражание или надминаване на предишни масови убийци.

Стрелецът често се насочва към училището, в което самият той е бил образован, което внушава чувство на трайна омраза и желание за отмъщение срещу неговата алма матер.

А връзката с тези училищни стрелци понякога отива по-далеч от това да си бил ученик в заведението, което те атакуват. Нанси Ланза някога е работила в Санди Хук, началното училище в Кънектикът, където 20-годишният ѝ син Адам, бивш ученик там, застреля и уби 26 души през 2012 г.

В този случай майката на Уестман преди това е била административен асистент в училището, чиято църковна служба тя опустоши в сряда сутринта.

Всъщност може би не е изненадващо, че Уестман е признала, че изпитва особено възхищение към чудовищния Ланза - който е бил диагностициран със синдром на Аспергер на 13-годишна възраст и според баща му е страдал от недиагностицирана шизофрения.

Приликите между убийците са многобройни и смразяващи.

Майката на Ланза, чиито отношения със сина ѝ са се влошили толкова много, че са общували само по имейл, въпреки че са споделяли една и съща къща, е първата жертва, която Ланза е убил. Сега изглежда, че Уестман може би е имала особена враждебност към собствената си майка, Мери Грейс – или поне към религията, в която е отгледала семейството си.

Мери Грейс е набожна католичка и бивша активистка против абортите, която веднъж е носила огърлица от разпятия, за да протестира пред клиника „Планирано родителство“ в Минеаполис през март 2005 г. В рамките на часове след стрелбата директорът на ФБР Каш Пател обяви, че разследват убийствата като „акт на вътрешен тероризъм“ и антикатолическо престъпление от омраза.

Подобно на Ланза, който извърши едно от най-бруталните масови убийства в историята на САЩ, Уестман не е имала предишни връзки с полицията. И подобно на Ланза, това не е бил внезапен взрив от случаен гняв и насилие, а внимателно планиран и целенасочен удар срещу бившето ѝ училище.

Часове преди стрелбата Уестман споделя серия от домашно направени видеоклипове, които изглежда включват дълбоко изкривен манифест. Полицията заяви, че манифестът е публикуван във вече изтрит акаунт в YouTube. Той е бил насрочен да бъде публикуван точно преди нападението.

Той включва снимка на Ланза. Името на убиеца от Санди Хук – заедно с тези на други масови стрелци – е било написано на пълнител за пистолет върху легло, където са разпръснати оръжия и боеприпаси.

„Изпитвам дълбоко очарование от един човек в частност: Адам Ланза“, пише Уестман в дневника си на 23 май, като откъсът е споделен във видеото в YouTube. „Санди Хук беше любимото ми, мисля, разкриване на стрелби в училище.“

Във видеото Уестман показва на камерата ръкописна бележка до семейството си (което включва петима братя и сестри) и приятели. Съобщения на английски и руски език – включително „убийте Доналд Тръмп“, „Къде е вашият Бог?“ и „за децата“ – са били надраскани с бяло върху пълнителите.

В 20-минутно видео, озаглавено „Чао и благодаря за всички риби“ (заглавието на продължението на „Пътеводител на галактическия стопаджия“, написано от автора Дъглас Адамс), човек, за когото се смята, че е Уестман, прелиства ръкописен дневник, написан както на английски, така и на кирилица.

Едно съобщение е преведено от руски и гласи:

„Отдавна мисля за масово убийство. Много съм разстроен от писането на този дневник.“

Дневникът включва и план на църква, вероятно евентуална цел на Уестман, която читателят след това многократно намушква с нож.

В клипа Уестман обяснява и защо е избрала да атакува католическото училище „Благовещение“, където майка ѝ работела до пенсионирането си през 2021 г.

„Чувствам се добре относно „Благовещение“. Изглежда като добра комбинация от лесна форма на атака и опустошителна трагедия и искам да направя повече проучвания“, пише тя. На друга страница добавя: „Имам притеснения относно намирането на достатъчно голяма група. Искам да избегна родители. Може би бих могла да атакувам някое събитие в църквата на място. Мисля, че най-добрият ми план е да атакувам голяма група деца, идващи от междучасието... След това оттам мога да вляза вътре и да убивам колкото мога по-дълго.“

Дневникът на Уестман също намеква за нейните обезпокоителни и объркани политически възгледи, които изглеждат леви и антисемитски.

Една страница включва стикер със знаме на транссексуалните хора, надпис „Защитавайте равенството“ в долната част и стикер на автомат АК-47 отгоре. На друга страница тя пише „Мразя фашизма“, но скоро добавя: „Обичам и когато децата биват прострелвани, обичам да виждам как децата биват разкъсвани“.

„Ако извърша расово мотивирана атака, най-вероятно ще бъде срещу мръсни ционистки евреи“, пише още тя, като нарича евреите „харчещи по стотинки“ и добавя: „СВОБОДНА ПАЛЕСТИНА!“

Уестман казва, че иска да извърши „последен акт“ срещу „цел с политическа или обществена значимост... Цели като Илон Мъск, Тръмп или някой важен ръководител“.

Уестман е подала заявление за промяна на рожденото си име от Робърт на Робин в окръг Дакота, Минесота, когато е била на 17 години. Според съдебни документи тази промяна на името е била одобрена през януари 2020 г. В петицията се посочва, че Уестман „се идентифицира като жена и иска името ѝ да отразява тази идентификация“.

Уестман е израснала в Ричфийлд - предградие на около 15 минути път с кола извън Минеаполис. Майка ѝ, Мери Грейс Уестман, на 67 години, родом от Лексингтън, Кентъки, сега живее в Нейпълс, Флорида.

Тя се присъединява към католическото училище „Анънсиъншън“ като административен асистент в бизнес офиса на училището, след като е била секретарка в друго местно католическо училище в продължение на седем години. По това време тя има шест деца (включително Робин) и внуче.

„Мери Грейс е нетърпелива да се запознае с всички в „Анънсиъншън“, обявява училищното списание. „Ще откриете, че тя обикновено има лакомства на бюрото си!“