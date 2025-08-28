Замеряха с камъни президента на Арженитна ВИДЕО

Президентът на Аржентина Хавиер Милей беше замерян с камъни по време на кампания близо до столицата Буенос Айрес в сряда от демонстранти, протестиращи срещу корупционен скандал.

Лидерът на крайнодесните, който беше изведен от мястото на инцидента от охраната си, не е пострадал, след като кортежът му беше нападнат, написа говорителят на президента Мануел Адорни в X.

Милей, който води кампания за междинните избори през октомври, се е возил в задната част на пикап и е поздравявал поддръжници в град Ломас де Самора, на 20 км южно от Буенос Айрес, когато протестиращите започнали да хвърлят растения, камъни и бутилки по автомобила му.

"Lomas de Zamora":

Por lo que sucedió durante la caravana de Javier Milei pic.twitter.com/tcrxOtiM5H — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) August 27, 2025

Автомобилът, превозващ президента и сестра му Карина Милей, заедно с други служители, бързо напуснал мястото на инцидента.

След това избухнали схватки между поддръжници и противници на либертарианския лидер.

Сблъсъците възникнаха на фона на скандал в Аржентина, свързан с предполагаема корупция в публичната агенция за хора с увреждания, в която е замесена силно влиятелната сестра на Милей, която работи в тясно сътрудничество с президента, Карина Милей.

„Милей дойде да провокира. И трябваше да си тръгне, както беше редно“, каза Рамон, пенсионер, който предпочете да не посочи фамилното си име, описвайки Ломас де Самора като крепост на опозицията.

“FENÓMENO BARRIAL” Porque Javier Milei y sus candidatos tuvieron que salir huyendo luego de que la gente quisiera lincharlo por robarle a los discapacitados.

pic.twitter.com/K5g2qRMiYf — Tendencias Mundiales (@porqetendencias) August 27, 2025

Ариел Ферари, експерт по комуникации, който подкрепя президента, каза, че той е дошъл да „защити идеите на Хавиер Милей... да освободи Латинска Америка и целия свят от социалистически, марксистки идеи, които никога не са проработили“.

Минути по-рано президентът се коментира скандала, който избухна след изтичането на аудиозаписи от бившия ръководител на агенцията за хора с увреждания Диего Спаньоло. В записите, които бяха отразявани от всички новини в Аржентина в продължение на дни, Спаньоло твърди, че Карина Милей е присвоила средства, предназначени за хора с увреждания. В сряда президентът Милей наруши мълчанието си по случая.

„Всичко, което [Спаньоло] казва, е лъжа“, каза той пред репортери в Ломас де Самора преди избухването на протестите, добавяйки: „Ще го изправим пред съда и ще докажем, че е лъгал.“

Инцидентът подчертава потенциално вредния характер на скандала за Милей в навечерието на законодателните избори.

Гласуването ще бъде първото голямо изпитание за подкрепата му, откакто либертарианският икономист встъпи в длъжност през декември 2023 г. с обещание да съживи затруднената икономика на Аржентина.

54-годишният мъж успя да намали упорито високата инфлация и да генерира бюджетен излишък, като направи големи съкращения в бюджета, включително по отношение на разходите за услуги за хора с увреждания.