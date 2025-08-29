Тръмп ще говори пред общото събрание на ООН в Ню Йорк

Президентът на САЩ Доналд Тръмп ще пътува на 22 септември до Ню Йорк, където на следващия ден, 23 септември, ще говори пред Общото събрание на ООН, съобщи днес Белият дом, предаде Ройтерс.

Тръмп ще направи допълнително изявление относно Русия и Украйна по-късно, се казва още в съобщението, цитирано от БТА. Участието на американския интерес на събранието на ООН се очаква с огромен интерес, предвид спорните му позиции за войната между Русия и Украйна.