Златната бална зала на Тръмп е политическо бойно поле, вече кроят планове да я съборят

Калифорнийски демократ призова кандидатите за президент в надпреварата през 2028 г. да се закълнат, че ще "съборят“ златната бална зала на Доналд Тръмп на стойност 250 милиона долара "още в първия ден“.

Ерик Суолуел поиска от колегите си демократи, които обмислят участие в следващите избори, да заемат твърда позиция срещу балната зала, която вече е в процес на изграждане и е финансирана от частни дарители.

"Дори не си помисляйте да се кандидатирате за номинация на демократите за президент, освен ако не обещаете да разрушите балната зала на Тръмп в първия ден“, написа той в социалната мрежа X.

Като алтернатива, той каза, че номинираните могат да обмислят преименуването ѝ на "Бална зала на Барак Обама“, след като миналата седмица се появиха съобщения, че Тръмп планира да кръсти пространството "Балната зала на президента Доналд Дж. Тръмп“.

"Паметник на корупцията, издигнат от Тръмп, няма да издържи“, добави Суолуел.

Миналата седмица Тръмп започна разрушаване на вековното източно крило на Белия дом, за да проправи пътя за новата си грандиозна бална зала.

Критиците твърдят, че исканията на Суолуел са емблематични за по-широкия проблем в Демократическата партия, която е по-фокусирана върху свалянето на Тръмп, отколкото върху подобряването на живота на трудолюбивите американци.

"Страхотно е да се ​​правят ненужни разходи за показност. Това очакваме от демократите“, каза един критик на Суолуел.

"Представете си да бъдете избрани в Камарата на представителите и да направите това свой приоритет“, написа друг критик.

"Не мога да повярвам, че смятате, че това е печелившо послание. Но във фантастичната страна на демократите това е печеливша стратегия“, добави трети.

"Страхотна идея - да съборите чисто нова пристройка, струваща стотици милиони долари. Чист гений!“, се казва в още един коментар.

Яростта на Суолуел идва, когато Хилари Клинтън избухна в ярост заради плановете на Тръмп да построи балната зала. Бившият държавен секретар, първа дама и кандидат за президент, която загуби от Тръмп през 2016 г., се разгневи във вторник.

"Това не е неговата къща, това е вашата къща и той я разрушава“, написа бившият сенатор в X, като включи екранна снимка на статия на Washington Post за ремонта.

Белият дом реагира на възмущението по-късно през деня, а говорител заяви, че Тръмп работи денонощно, за да направи Америка отново велика, включително и чрез историческото си разкрасяване на Белия дом, без да е за сметка на данъкоплатците.

През юли Тръмп обяви плановете си да построи грандиозна бална зала с площ от 25 000 квадратни фута, която да побере държавни вечери и други официални събития.

Визуализациите показват разкошен дизайн - кристални полилеи, позлатени колони и златни инкрустации - отразяващи разкошната естетика на президентския курорт Мар-а-Лаго.

Новата бална зала ще бъде финансирана от частни средства, като Тръмп ще допринесе и от самия него.

Сред дарителите са титаните от Силициевата долина, Apple и Google, гигантът в отбраната Lockheed Martin и телекомуникационният доставчик T-Mobile.

Източното крило, в оригиналния си вид, е построено през 1902 г. по време на мандата на президента Теодор Рузвелт, първоначално като малка структура, служеща за обществен вход.

Оттогава е разширено и модифицирано, по-специално с добавянето на втори етаж през 1942 г., за да осигури офиси за първата дама Елинор Рузвелт и нейния екип.