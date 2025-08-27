Ядреното предложение на Путин към Тръмп - контрол върху въоръженията, но с участието на Китай?

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че е обсъдил контрола над ядрените оръжия с руския президент Владимир Путин на срещата на върха в Аляска – и че Китай също трябва да се включи – с крайната цел „денуклеаризация“.

Какво е предложил Путин на Тръмп по отношение на ядрените оръжия и какво би могъл да предложи?

Русия, САЩ и Китай предприемат мащабна модернизация на ядрените си арсенали, точно когато последният останал договор за контрол над ядрените оръжия – подписан в опит да се намали рискът от ядрена война – е на път да изтече, пише Ройтерс.

Русия разполага с около 4300 складирани и разположени ядрени бойни глави, а Съединените щати – с около 3700, което представлява общо около 87% от общия запас в света, според проучване на Федерацията на американските учени, отваря се в нов прозорец.

Новият договор за съкращаване на стратегическите оръжия, или New START, който ограничава броя на стратегическите ядрени бойни глави, които САЩ и Русия могат да разположат, както и разполагането на ракети и бомбардировачи, базирани на сушата и подводници, за да ги доставят, изтича на 5 февруари 2026 г.

Съединените щати обвиняват Русия за провала на споразуменията от Студената война, като Договора за противоракетната отбрана от 1972 г. и Договора за ядрените сили със среден обсег от 1987 г.

Съединените щати официално се оттеглиха от Договора за INF през 2019 г., позовавайки се на руски нарушения, което Москва отрече. Съединените щати се оттеглиха от Договора за ABM през 2002 г.

Русия, която заяви, че ще възобнови ядрените си опити, ако Съединените щати направят същото, изрази също така загриженост относно т.нар. противоракетен щит „Златен купол“ на Тръмп.

Съединените щати отдавна искат да включат Китай, третата по големина ядрена сила в света, в контрола над въоръженията, но Пекин досега се съпротивлява.

„Китай остава решен да модернизира, разнообрази и разшири ядрената си позиция“, според Годишната оценка на заплахите на американската разузнавателна общност.

Китай е третата по големина ядрена сила в света с около 600 бойни глави, следван от Франция с 290 и Великобритания с 225, според Федерацията на американските учени.

И Путин, и Тръмп изрично предупредиха публично за риска от избухване на Трета световна война заради Украйна.

Миналата година Путин понижи прага за ядрен удар в ядрената доктрина на Русия, включвайки клауза, че може да се обмисли ядрен удар в отговор на конвенционална атака на нейна територия.

През август Тръмп заяви, че е наредил две ядрени подводници да бъдат разположени в „подходящи региони“ в отговор на коментарите на бившия руски президент Дмитрий Медведев за риска от война между ядрените противници.

Путин многократно е предупреждавал Запада, че Москва не блъфира, когато казва, че е готова да използва ядрени оръжия, ако Русия бъде атакувана.

През 2022 г. САЩ бяха толкова загрижени за възможното използване на тактически ядрени оръжия от Русия, че предупредиха Путин за последствията от използването на такива оръжия, според Бил Бърнс, който по това време беше директор на Централното разузнавателно управление.