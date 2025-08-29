Над четвърт от германските занаятчийски фирми все още разчитат на факса

Много компании в Германия все още използват факс апарати, а занаятчийският сектор има сериозно изоставане в цифровизацията. Това показва проучване, възложено от Германската асоциация на дигиталните компании "Битком" (Bitkom) и цитирано от ДПА.

Според изследването, проведено сред 504 занаятчийски предприятия, почти четвърт (26 на сто) от тях все още разчитат на факса за комуникация. Само 36 на сто използват цифрови инструменти за онлайн срещи, а 28 на сто – клиентски или служителски портали.

"Почти девет от десет предприятия виждат в цифровизацията възможност за развитие, но по темата се работи сравнително малко", коментира изпълнителният директор на "Битком" Бернхард Роледер. По думите му по-добрата дигитализация може да подобри обслужването на клиентите чрез цифрова комуникация и фактуриране.

Според данните 68 на сто от компаниите предлагат дигитално изпращане на оферти, а 62 на сто – дигитално фактуриране. По-малко от половината (48 на сто) позволяват онлайн резервиране на срещи.

Занаятчийските предприятия си дават средна оценка "три" за степента на своята цифровизация. Като основни причини за ограниченото въвеждане на дигитални технологии се посочват липсата на капацитет и опасенията, свързани с ИТ сигурността и защитата на данните (96 на сто).

Около 69 на сто от фирмите смятат, че цифровизацията се възпира от високите инвестиционни разходи. Други пречки са липсата на цифровизация в администрацията (63 на сто) и недостатъчните цифрови умения на служителите (58 на сто).

(БТА)