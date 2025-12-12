IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Защо Лео ди Каприо обича да "изчезва"?

Актьорът с изповед за славата

12.12.2025 | 20:52 ч. 1
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Леонардо ди Каприо опитва да намира баланс между личния и професионалния си живот.

51-годишният актьор призна, че изчезва, когато няма филм за промотиране, за да предпази своя личен живот.

"Това е баланс, който управлявам през целия ми живот на възрастен, и аз все още не съм експерт. Мисля, че моята простичка философия е просто да отида там и да правя нещо, когато имам нещо да кажа или да покажа нещо. Ако не, просто да изчезна колкото е възможно повече", коментира той пред списание "TIME".

Лео получава световна слава с участието си в "Титаник" - филмът от 1997 г. И от този момент нататък разсъждава как да оцелее в актьорската индустрия.

Тагове:

звезди Леонардо ди Каприо слава личен живот актьорство
