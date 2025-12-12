Опасно и страшно: Как US ветеран от специалните части помогна на Мария Корина Мачадо да избяга от Венецуела

Бягството на Мария Корина Мачадо от Венецуела включвало дълго, страшно и много влажно прекосяване на море посред нощ без светлини, според американеца, който твърди, че е ръководил операцията.

Брайън Стърн, който ръководи спасителна организация с нестопанска цел, разказа подробно за мисията в интервю за CBS, публикувано в четвъртък, след като венецуелската опозиционна фигура се появи в Норвегия след церемонията по връчването на Нобеловата награда за мир.

"Беше опасно. Беше страшно“, каза Стърн, ветеран от американските специални сили, описвайки тъмните и бурни условия, които също така са осигурили удобно прикритие за бягството.

Той си спомни как е срещнал Мачадо в морето, след като тя е напуснала Венецуела, където се е крила от август 2024 г., страхувайки се от преследване от президента Николас Мадуро. Тя се качва на лодката му за дълго 14-часово пътуване до неразкрито място, за да хване самолет като част от мисия, планирана четири дни по-рано, съобщи CBS.

"Морските условия бяха идеални за нас, но със сигурност не вода, на която бихте искали да бъдете... колкото по-високи са вълните, толкова по-трудно е за радара да ги види“, разказва Стърн.

"Това беше посред нощ - много малко луна, малко облачна покривка, много трудно се вижда, лодките нямат светлини. Всички бяхме доста мокри. Аз и екипът ми бяхме мокри до кости. Тя също беше доста премръзнала и мокра. Имаше много трудно пътуване", споделя ветеранът.

По думите му Мачадо е била щастлива и развълнувана от мисията. Тя е била и също така много уморена. За спасителната операция са били ангажирани много хора от екипа му.

Представител на Мачадо потвърди, че компанията на Стърн, Grey Bull Rescue Foundation, стои зад операцията, която започна във вторник.

Разказът идва след публикация на The Wall Street Journal, че Мачадо е носила перука и маскировка, за да избяга от скривалището си в предградие на венецуелската столица Каракас.

Стърн не разкри подробности за сухопътната операция, позовавайки се на бъдещата работа на компанията си във Венецуела.

Той каза пред CBS, че мисията е финансирана от "няколко щедри дарители“, но никой от тях не е американски служител. "Правителството на САЩ не е допринесло нито стотинка за тази операция, поне не доколкото знам“.

Стърн обаче каза, че неговата група е "неофициално сътрудничила“ с американските военни относно позиционирането и плановете, до голяма степен, за да избегне въздушни удари.

Мачадо заяви в четвъртък, че има подкрепата на САЩ да напусне Венецуела. Тя обяви планове да се завърне у дома, въпреки че не е ясно как или кога ще го направи.

Американският ветеран добавя, че неговата група няма да участва в тази операция, тъй като работи само по извеждането на хора от страните, а не по връщането им.

"Това е въпрос, който тя трябва да определи и да реши. Но мисля, че не трябва да се връща. Но тя иска. Мария е наистина вдъхновяваща“, споделя Стърн.