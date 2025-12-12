IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 109

ЕС въвежда такса от 3 евро върху вноса на пратки до 150 евро

Това ще стане от 1 юли 2016 година

12.12.2025 | 21:20 ч. 15
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Европейският съюз ще въведе такса от 3 евро (3,52 долара) върху вноса на пратки на стойност до 150 евро, считано от 1 юли 2026 г..

Таксата беше договорена днес от финансовите министри на ЕС в опит да се справят с големия наплив на евтини онлайн поръчки, потвърди пред Ройтерс френският министър на икономиката и финансите Ролан Лескюр.

Мярката е временна и ще остане в сила до 2028 г., когато всички стоки, внасяни в ЕС, независимо от стойността им, ще подлежат на митнически такси.

Според Европейската комисия през 2024 г. в ЕС са внесени 4,6 милиарда малки пратки на стойност под 150 евро, равняващо се на над 12 милиона дневно. Броят на малките пратки, пристигащи в ЕС, се е удвоявал през всяка от последните години. В момента тези пратки на стойност до 150 евро могат да бъдат внасяни в ЕС, без да подлежат на облагане с мита.

Свързани статии

Новата такса вероятно ще засегне основно онлайн търговци, които изпращат стоки от китайски електронни магазини като „Шейн“ (Shein), „Тему“ (Temu) и „АлиЕкспрес“ (AliExpress), тъй като през 2024 г. 91 на сто от всички пратки до 150 евро са били изпратени именно от тези платформи.
(БТА)

 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

ЕС такса малки пратки
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem